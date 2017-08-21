Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины

Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина расторг контракт с Федерацией футбола Украины, в которой он возглавлял судейский корпус.

«Футбол 24» сообщает, что трудовой договор аннулирован по взаимному согласию сторон. Ожидается, что официально о прекращении сотрудничества с Коллиной будет объявлено в ближайшее время.

Ранее появлялась информация, что стороны ведут переговоры о продолжении работы Коллины в Украине. Итальянец трудился в этой стране с 2010 года.