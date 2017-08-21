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    Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины

    Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина расторг контракт с Федерацией футбола Украины, в которой он возглавлял судейский корпус.

    «Футбол 24» сообщает, что трудовой договор аннулирован по взаимному согласию сторон. Ожидается, что официально о прекращении сотрудничества с Коллиной будет объявлено в ближайшее время.

    Ранее появлялась информация, что стороны ведут переговоры о продолжении работы Коллины в Украине. Итальянец трудился в этой стране с 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 18:50
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 августа 2017, 19:56

      Сливки все снял , Зачем дальше подставляться !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2017, 19:43

      Осередец отклеил...
      в карман.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 августа 2017, 18:57

      сухес!!

      0
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