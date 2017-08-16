Сафонов допускает, что «Спартак» не сделает больших приобретений на трансферном рынке

Известный футбольный агент Алексей Сафонов дал оценку трансферной политике московского «Спартака». По его мнению, в красно-белом стане есть внутреннее недопонимание.

«У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры. У них там явно есть какие-то внутренние проблемы. Они делали предложения, ждали Эсекьеля Гарая, Луана, но так никого и не дождались. Думаю, в конечном итоге все может закончиться приглашением свободных агентов, и больших приобретений Массимо Каррера не дождется.

У «Спартака» по меркам России неплохая команда, но в Лиге чемпионов с ней делать нечего. В чемпионат они будут в тройке-пятерке, а вот в Европе... У них ограниченный выбор состава, игроки устают, нет тех эмоций. Стали они один раз чемпионами, следующий титул снова 16 лет теперь ждать? Селекционные правила клубу необходимо поменять», – считает агент.

Сейчас новичками команды являются только Марко Петкович и Марио Пашалич.