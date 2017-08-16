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  • Сафонов допускает, что «Спартак» не сделает больших приобретений на трансферном рынке

Сафонов допускает, что «Спартак» не сделает больших приобретений на трансферном рынке

16 августа 2017, 15:40
9

Известный футбольный агент Алексей Сафонов дал оценку трансферной политике московского «Спартака». По его мнению, в красно-белом стане есть внутреннее недопонимание.

«У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры. У них там явно есть какие-то внутренние проблемы. Они делали предложения, ждали Эсекьеля Гарая, Луана, но так никого и не дождались. Думаю, в конечном итоге все может закончиться приглашением свободных агентов, и больших приобретений Массимо Каррера не дождется.

У «Спартака» по меркам России неплохая команда, но в Лиге чемпионов с ней делать нечего. В чемпионат они будут в тройке-пятерке, а вот в Европе... У них ограниченный выбор состава, игроки устают, нет тех эмоций. Стали они один раз чемпионами, следующий титул снова 16 лет теперь ждать? Селекционные правила клубу необходимо поменять», – считает агент.

Сейчас новичками команды являются только Марко Петкович и Марио Пашалич.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Приус
1502887573
Примерно так все и выглядит.
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zico2205
1502887989
Вы что хотите каждую неделю игроков покупать??? Научитесь наконец делать точечные нужные приобретения...Пусть это будет один-два игрока в сезон, но чтобы они реально усиливали команду... Не идите вы путем Зенита- набрать пару десятков , а потом разбираться- кто подходит. а кто- нет....Раньше блестящие трансферы удавались ЦСКА, но уже и там - полный швах....Последние приобретения-Странберг и Оланаре, вообще теперь даже в ФНЛ не сбагрить... И это после Вагнера Лава,Карвальо,Жо,Красича,Ярошика,Думбии,Мусы,Хонды и др. ???
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ramos6548
1502888459
Самые главные трансферы которые нам нужны это чтобы Фернандо и Глушаков набрали форму и стали такими же как в прошлом году. А также чтобы Зе начал минимум 1 гол забивать в каждом матче. Вот это будут усиления
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paracetamol
1502894738
Правильно, поздно чухнулись, один отстой на трансмаркете остался.
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Диктор
1502900406
С приходом в клуб Наиля Измайлова-все пошло через жопу.
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k611
1502907516
Не хотелось чтобы в этом сезоне Спартак повторил прошлогодний путь Лестера (тот правда в ЛЧ неплохо сыграл)
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