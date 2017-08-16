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    Сафонов допускает, что «Спартак» не сделает больших приобретений на трансферном рынке

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов дал оценку трансферной политике московского «Спартака». По его мнению, в красно-белом стане есть внутреннее недопонимание.

    «У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры. У них там явно есть какие-то внутренние проблемы. Они делали предложения, ждали Эсекьеля Гарая, Луана, но так никого и не дождались. Думаю, в конечном итоге все может закончиться приглашением свободных агентов, и больших приобретений Массимо Каррера не дождется.

    У «Спартака» по меркам России неплохая команда, но в Лиге чемпионов с ней делать нечего. В чемпионат они будут в тройке-пятерке, а вот в Европе... У них ограниченный выбор состава, игроки устают, нет тех эмоций. Стали они один раз чемпионами, следующий титул снова 16 лет теперь ждать? Селекционные правила клубу необходимо поменять», – считает агент.

    Сейчас новичками команды являются только Марко Петкович и Марио Пашалич.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 15:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +700

      k611 16 августа 2017, 21:18

      Не хотелось чтобы в этом сезоне Спартак повторил прошлогодний путь Лестера (тот правда в ЛЧ неплохо сыграл)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 19:20

      С приходом в клуб Наиля Измайлова-все пошло через жопу.

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:45

      Правильно, поздно чухнулись, один отстой на трансмаркете остался.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 16 августа 2017, 16:00

      Самые главные трансферы которые нам нужны это чтобы Фернандо и Глушаков набрали форму и стали такими же как в прошлом году. А также чтобы Зе начал минимум 1 гол забивать в каждом матче. Вот это будут усиления

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol > ramos6548 16 августа 2017, 17:46

      По Фернандо и Глушакову медные трубы играют, а они лежат и слушают.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > ramos6548 16 августа 2017, 21:42

      Немного добавлю, еще что-бы Зобнин быстрее оправился от травмы!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2017, 15:53

      Вы что хотите каждую неделю игроков покупать??? Научитесь наконец делать точечные нужные приобретения...Пусть это будет один-два игрока в сезон, но чтобы они реально усиливали команду... Не идите вы путем Зенита- набрать пару десятков , а потом разбираться- кто подходит. а кто- нет....Раньше блестящие трансферы удавались ЦСКА, но уже и там - полный швах....Последние приобретения-Странберг и Оланаре, вообще теперь даже в ФНЛ не сбагрить... И это после Вагнера Лава,Карвальо,Жо,Красича,Ярошика,Думбии,Мусы,Хонды и др. ???

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > klifS 16 августа 2017, 16:44

      Так и я об этом....

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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 августа 2017, 15:46

      Примерно так все и выглядит.

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