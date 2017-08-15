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    Чемпион Европы Эдер может перейти в ЦСКА. УЕФА определила тройку лучших игроков сезона. Дайджест событий дня

    «Челси» потратит на покупку трех футболистов 120 миллионов

    Лондонский «Челси» во время летнего трансферного окна планирует приобрести трех футболистов. Речь идет о Вирджиле ван Дейке, Алексе Окслэд-Чэмберлене и Дэнни Дринкуотере. По информации источника, действующий чемпион Англии готов потратить на покупку игроков 120 миллионов фунтов стерлингов.

    Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

    Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.

    Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.

    Португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.

    Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

    «Ювентус» отказал «Спартаку» в аренде Ругани

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани не перейдет в «Спартак». По информации источника, туринский клуб отказал красно-белым в аренде 23-летнего итальянца. Текущий контракт футболиста с действующими чемпионами Италии рассчитан до лета 2021 года.

    Эдер может перейти из «Лилля» в ЦСКА

    Нападающий «Лилля» Эдер может продолжить карьеру в ЦСКА. Как сообщает источник, французский клуб готов продать 29-летнего португальца, так как он не входит в планы тренерского штаба. Сообщается, что на продаже футболиста «доги» планируют заработать не менее 6 миллионов евро.

    Месси убеждал Неймара остаться в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси убеждал форварда Неймара не покидать каталонский клуб. Напомним, бразилец за 222 миллиона евро перешел в «ПСЖ». Аргентинец обещал экс-партнеру по команде помочь выиграть «Золотой мяч».

    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

    Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

    Новичок «Барселоны» Паулиньо заплатил 7,5 миллиона евро из собственного кармана за переход в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее было объявлено, что сине-гранатовые выплатят китайцам сумму отступных за 29-летнего игрока в размере 40 миллионов. Однако, как оказалось, «блауграна» не смогла найти нужную сумму, в результате чего бразильцу лично пришлось добавить недостающую часть денег.

    Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

    УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.

    Форвард дортмундской «Боруссии» Мор может продолжить карьеру в «Зените»

    «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эмре Мора. Ранее появилась информация, что в своих рядах 20-летнего игрока хотят видеть «Интер» и «Рома».

    Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 20:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 16 августа 2017, 09:57

      Барса не могла найти 40 миллионов когда от продажи Неймара получила 222 миллиона??? Крысы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 16 августа 2017, 02:11

      6млн? Врядли...

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 августа 2017, 00:38

      опят чёрная утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 16 августа 2017, 00:34

      Буффону дадут

      2
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > qw3rty33 16 августа 2017, 08:13

      Да может он и заслужил за свою карьеру, но за тот сезон мало наработал на ЗМ, хотя намного больше чем Месси, вообще не понимаю за что он попал в тройку? А по факту должен получить Роналду, все таки он выиграл практически все за тот сезон)

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > lim0n7 16 августа 2017, 09:22

      Месси очень даже заслужил, сказал бы даже больше ем роналду, но у роналду больше трофеев за сезон и важных голов в матчах, а так месси лучший по голам в лиге (37) отстал от крооса на 1 голевую (11), в лч забил на 1 мяч меньше роналду, но и сыграл на 4 матча меньше. Я хоть и не фанат месси, но его игра в этом сезоне мне понравилась

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