Чемпион Европы Эдер может перейти в ЦСКА. УЕФА определила тройку лучших игроков сезона. Дайджест событий дня

Барса не могла найти 40 миллионов когда от продажи Неймара получила 222 миллиона??? Крысы...
«Челси» потратит на покупку трех футболистов 120 миллионов
Лондонский «Челси» во время летнего трансферного окна планирует приобрести трех футболистов. Речь идет о Вирджиле ван Дейке, Алексе Окслэд-Чэмберлене и Дэнни Дринкуотере. По информации источника, действующий чемпион Англии готов потратить на покупку игроков 120 миллионов фунтов стерлингов.
Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»
Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.
Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.
Португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.
Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико
«Ювентус» отказал «Спартаку» в аренде Ругани
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани не перейдет в «Спартак». По информации источника, туринский клуб отказал красно-белым в аренде 23-летнего итальянца. Текущий контракт футболиста с действующими чемпионами Италии рассчитан до лета 2021 года.
Эдер может перейти из «Лилля» в ЦСКА
Нападающий «Лилля» Эдер может продолжить карьеру в ЦСКА. Как сообщает источник, французский клуб готов продать 29-летнего португальца, так как он не входит в планы тренерского штаба. Сообщается, что на продаже футболиста «доги» планируют заработать не менее 6 миллионов евро.
Месси убеждал Неймара остаться в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси убеждал форварда Неймара не покидать каталонский клуб. Напомним, бразилец за 222 миллиона евро перешел в «ПСЖ». Аргентинец обещал экс-партнеру по команде помочь выиграть «Золотой мяч».
Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол
Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»
Новичок «Барселоны» Паулиньо заплатил 7,5 миллиона евро из собственного кармана за переход в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее было объявлено, что сине-гранатовые выплатят китайцам сумму отступных за 29-летнего игрока в размере 40 миллионов. Однако, как оказалось, «блауграна» не смогла найти нужную сумму, в результате чего бразильцу лично пришлось добавить недостающую часть денег.
Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА
УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.
Форвард дортмундской «Боруссии» Мор может продолжить карьеру в «Зените»
«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эмре Мора. Ранее появилась информация, что в своих рядах 20-летнего игрока хотят видеть «Интер» и «Рома».
Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться
Фото: globallookpress