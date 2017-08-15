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  • Чемпион Европы Эдер может перейти в ЦСКА. УЕФА определила тройку лучших игроков сезона. Дайджест событий дня

Чемпион Европы Эдер может перейти в ЦСКА. УЕФА определила тройку лучших игроков сезона. Дайджест событий дня

15 августа 2017, 20:45
5

«Челси» потратит на покупку трех футболистов 120 миллионов

Лондонский «Челси» во время летнего трансферного окна планирует приобрести трех футболистов. Речь идет о Вирджиле ван Дейке, Алексе Окслэд-Чэмберлене и Дэнни Дринкуотере. По информации источника, действующий чемпион Англии готов потратить на покупку игроков 120 миллионов фунтов стерлингов.

Болельщики «Реала» готовят акцию протеста на ответный матч Суперкубка Испании с «Барселоной»

Фанаты «Реала» готовят акцию протеста на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча за Суперкубок Испании против «Барселоны». Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 3:1.

Болельщики мадридцев на 7-й минуте игры продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, который назначил спорный пенальти в ворота «Реала», реализованный Лионелем Месси. Он также удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показам ему две желтые карточки за две минуты.

Португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок рефери.

Почему «Барселона» и «Реал» провалили Эль Класико

«Ювентус» отказал «Спартаку» в аренде Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани не перейдет в «Спартак». По информации источника, туринский клуб отказал красно-белым в аренде 23-летнего итальянца. Текущий контракт футболиста с действующими чемпионами Италии рассчитан до лета 2021 года.

Эдер может перейти из «Лилля» в ЦСКА

Нападающий «Лилля» Эдер может продолжить карьеру в ЦСКА. Как сообщает источник, французский клуб готов продать 29-летнего португальца, так как он не входит в планы тренерского штаба. Сообщается, что на продаже футболиста «доги» планируют заработать не менее 6 миллионов евро.

Месси убеждал Неймара остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси убеждал форварда Неймара не покидать каталонский клуб. Напомним, бразилец за 222 миллиона евро перешел в «ПСЖ». Аргентинец обещал экс-партнеру по команде помочь выиграть «Золотой мяч».

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Паулиньо заплатил часть личных денег за свой трансфер из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Паулиньо заплатил 7,5 миллиона евро из собственного кармана за переход в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее было объявлено, что сине-гранатовые выплатят китайцам сумму отступных за 29-летнего игрока в размере 40 миллионов. Однако, как оказалось, «блауграна» не смогла найти нужную сумму, в результате чего бразильцу лично пришлось добавить недостающую часть денег.

Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.

Форвард дортмундской «Боруссии» Мор может продолжить карьеру в «Зените»

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эмре Мора. Ранее появилась информация, что в своих рядах 20-летнего игрока хотят видеть «Интер» и «Рома».

Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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qw3rty33
1502832886
Буффону дадут
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ALEX ML
1502833099
опят чёрная утка
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Tim-Timmy
1502838669
6млн? Врядли...
Ответить
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