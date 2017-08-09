Дзюбу ждут в «Фенербахче». «Спартак» заплатит 24 миллиона за Луана. Дайджест событий дня

Дзюба интересен турецкому «Фенербахче»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может сменить клуб. На данный момент в его услугах заинтересован турецкий «Фенербахче». Оба клуба уже провели предварительные переговоры. Ранее появилось сообщение о возможной аренде Дзюбы «Локомотивом». В нынешнем сезоне Дзюба сыграл семь матчей за «Зенит», но не забил ни одного гола. Позже стало известно, что «Фенербахче» также заинтересован в переходе Жулиано.

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Утром сообщили об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

На стадионе «Открытие Арена», который является домашним для «Спартака», сегодня утром была объявлена угроза взрыва, после чего произошла эвакуация нескольких десятков человек. Сообщается, что об угрозе взрыва сообщил нетрезвый мужчина. Позже стало известно, что человека задержали.

«Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на «02», сообщил об угрозе взрыва. Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции», – рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Луан будет куплен за 24 миллиона

Бразильская пресса сообщила подробности сделки между «Гремио» и «Спартаком». По информации Radio Gaucha, россияне выплатят бразильцам 24,3 миллиона евро за форварда Луана. «Гремио» получит 85 процентов от этой суммы. Остальные 15% достанутся агенту футболиста. В Москву для подписания контракта Луан отправится в эту пятницу.

«Валенсия» назвала цену за Гарая

Испанская «Валенсия» утвердила цену на защитника Эсекьеля Гарая, с которым она планирует расстаться летом. Сообщается, что испанцы хотят выручить от продажи 30-летнего аргентинца 25 миллионов евро. Известно, что в услугах Гарая заинтересован «Спартак», однако красно-белые готовы выплатить за аргентинца 20 миллионов.

«Спартак» интересуется двумя защитниками из Италии

В сферу интересов московского «Спартака» входят защитники из Серии А – это Даниэле Ругани из «Ювентуса» и Франческо Ачерби, выступающий за «Сассуоло». Ругани может достаться «Спартаку» за 16 миллионов евро, а Ачерби красно-белые собираются взять в аренду. Впрочем, как уже говорилось, основным претендентом на усиление состава остается защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай.

«Ахмат» подписал игрока из чемпионата Швеции

Еще одним новичком грозненского «Ахмата» стал полузащитник «Кальмара» Исмаэл. С клубом из Чечни футболист будет связан контрактом на четыре года. «Ахмат» приобрел футболиста за один миллион евро.

«Исмаэл играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно и футболист перешел в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться», – заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

«МЮ» пытается купить Серхи Роберто

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке защитника «Барселоны» Серхи Роберто. Англичане предложили каталонцам 40 миллионов евро, однако нарвались на отказ. Кроме того, Серхи Роберто хотят приобрести «Манчестер Сити» и «Челси». В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провел 32 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

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Мбаппе хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе согласился стать игроком «ПСЖ». Сообщается, что на его решение повлиял недавний трансфер Неймара из «Барселоны» в парижский клуб. Кроме того, определенное влияние на 18-летнего футболиста оказал звонок президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Ранее сообщалось, что Мбаппе выбирает между переходом в «Реал», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Фото: juventus.com