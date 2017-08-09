Коллина ведет переговоры о продлении контракта с Федерацией футбола Украины

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина может продолжить работу на своем посту, сообщает телеканал «Футбол 1». Сейчас 57-летний итальянец ведет переговоры о новом контракте с ФФУ.

Ранее появилась информация о расторжении контракта сторонами без выплаты компенсации. Стоит отметить, что бурные обсуждения некоторое время назад вызвала зарплата итальянца, которая в период с 2013 по 2015 годы составляла 1,94 миллиона евро в год.

В январе итальянец был назначен куратором судейского комитета ФИФА.