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    Коллина ведет переговоры о продлении контракта с Федерацией футбола Украины

    Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина может продолжить работу на своем посту, сообщает телеканал «Футбол 1». Сейчас 57-летний итальянец ведет переговоры о новом контракте с ФФУ.

    Ранее появилась информация о расторжении контракта сторонами без выплаты компенсации. Стоит отметить, что бурные обсуждения некоторое время назад вызвала зарплата итальянца, которая в период с 2013 по 2015 годы составляла 1,94 миллиона евро в год.

    В январе итальянец был назначен куратором судейского комитета ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 августа 2017, 09:48

      А этот чего там забыл? Тоже скачет...

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