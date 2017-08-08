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  • «Зенит» оформил трансфер Краневиттера. Коутиньо уходит в «Барселону». Дайджест событий дня

«Зенит» оформил трансфер Краневиттера. Коутиньо уходит в «Барселону». Дайджест событий дня

8 августа 2017, 20:45
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Перес: «Не продам Роналду, даже если за него предложат золотом»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что не собирается продавать нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Я никогда не продам Роналду. Не сделаю этого даже в том случае, если за него будут готовы заплатить золотом», – заявил Перес.

«Спартак» договорился с «Валенсией» о переходе Гарая

«Спартак» достиг договоренности с «Валенсией» о трансфере экс-защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Ранее появилась информация, что красно-белые готовы заплатить за 30-летнего игрока более 20 миллионов евро. Кроме того, сообщалось, что сам аргентинец не прочь вернуться в РФПЛ.

«Зенит» объявил об аренде Эрнани в «Сент-Этьен»

«Зенит» сообщил, что полузащитник Эрнани нынешний сезон проведет в аренде в «Сент-Этьене». Клубы достигли принципиальной договоренности. Зеленые будут иметь право выкупа хавбека за 12 миллионов евро.

Краневиттер стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником Матиасом Краневиттером. Соглашение с экс-игроком «Атлетико» рассчитано на четыре года. Минувший сезон аргентинец провел в аренде в «Севилье», сделав одну голевую передачу в 32-х матчах.

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«Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?

В конце недели Луан должен пройти медобследование для «Спартака»

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что переговоры о переходе 24-летнего игрока в «Спартак» пока не завершены. При этом он подчеркнул, что в конце недели бразилец в Риме должен пройти медицинское обследование для красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности с «Гремио», однако ему еще предстоит согласовать сделку с представителями форварда, которые владеют 30% прав на футболиста.

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал Пейшото.

«Спартак» покупает бразильца, которым интересовалась «Барса». Кто он такой?

КДК наказал Адриано и Смольникова двухматчевой дисквалификацией

КДК РФС вынес наказание в виде двух матчей дисквалификации защитнику «Зенита» Игорю Смольникову и нападающему «Спартака» Луису Адриано за красные карточки, полученные игроками в результате стычки в очном матче четвертого тура РФПЛ.

Фурсенко считает, что нынешний состав «Зенита» выиграет Лигу чемпионов через три-четыре года

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал очередной трансфер петербургского клуба. Сегодня было объявлено о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера из «Атлетико».

«Краневиттеру 24, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет еще более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – заявил Фурсенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться

«Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». По информации ESPN, клубы достигли договоренности о трансфере игрока сборной Бразилии. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы заплатить за 25-летнего хавбека 120 миллионов евро. Сам футболист также выразил желание перейти этим летом в каталонскую команду.

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Робинзон
1502227915
не верится про Гарая .
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gandyv
1502256231
да Гарай - это круто, неужели опять в Россию поедет.
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Lev Aleks
1502259101
Заипал этот зенит уже
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