Нью-Йорк может принять финал Лиги чемпионов в 2020 году

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов не в Европе. На данный момент основным претендентом на то, чтобы принять решающий матч самого престижного европейского клубного турнира является Нью-Йорк. Таким образом в 2020 году УЕФА намерен расширить границы еврокубков.

Финал Лиги чемпионов текущего сезоне состоится в Киеве. Претенденты на проведение финального поединка в 2019 году – Мадрид (новый стадион «Атлетико») и Баку.