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    Нью-Йорк может принять финал Лиги чемпионов в 2020 году

    УЕФА может провести финал Лиги чемпионов не в Европе. На данный момент основным претендентом на то, чтобы принять решающий матч самого престижного европейского клубного турнира является Нью-Йорк. Таким образом в 2020 году УЕФА намерен расширить границы еврокубков.

    Финал Лиги чемпионов текущего сезоне состоится в Киеве. Претенденты на проведение финального поединка в 2019 году – Мадрид (новый стадион «Атлетико») и Баку.

    Источник: Marca

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    08.08.2017 18:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 августа 2017, 19:48

      Дело даже не в полном стадионе и офигенной атмосфере самого крупного города мира, это всё великолепно. Видимо УЕФА не учитывает европейские часовые пояса, что очень странно!!!!! К примеру, с Москвой разница в 12 часов. Понятно, что "Moscow never sleep", но смотреть финал ЛЧ в 11-12ч утра в выходной. Я с Великого финала ЛЧ 1998-99 смотрю все трансляции главного матча европейского сезона в прямом эфире, похоже в 2020 году придётся нарушить традицию, так как в моём регионе будет глубокая ночь, почти утро...

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ARSteven89 8 августа 2017, 20:03

      Между Москвой и Нью-Йорком 7 часов разницы

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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 августа 2017, 19:36

      а финал ЛЕ в Зимбабве)))

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 августа 2017, 19:34

      В Хабаровске норм.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 8 августа 2017, 19:29

      На постоянной основе не надо, но раз в пять лет вполне можно проводить матчи вне Европы. Такие игры будут всегда собирать полные стадионы в США и Азии с любыми ценами.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 8 августа 2017, 18:49

      совсем рехнулись... казахстанцев в ЛЧ и ЛЕ - им мало, решили пойти по пути евровидения... те чуть в австралию не укатили, эти в америку... одно и тоже даже если из португалии в москву на финал валить, или через атлантику

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