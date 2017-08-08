Нью-Йорк может принять финал Лиги чемпионов в 2020 году

Дело даже не в полном стадионе и офигенной атмосфере самого крупного города мира, это всё великолепно. Видимо УЕФА не учитывает европейские часовые пояса, что очень странно!!!!! К примеру, с Москвой разница в 12 часов. Понятно, что "Moscow never sleep", но смотреть финал ЛЧ в 11-12ч утра в выходной. Я с Великого финала ЛЧ 1998-99 смотрю все трансляции главного матча европейского сезона в прямом эфире, похоже в 2020 году придётся нарушить традицию, так как в моём регионе будет глубокая ночь, почти утро...
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов не в Европе. На данный момент основным претендентом на то, чтобы принять решающий матч самого престижного европейского клубного турнира является Нью-Йорк. Таким образом в 2020 году УЕФА намерен расширить границы еврокубков.
Финал Лиги чемпионов текущего сезоне состоится в Киеве. Претенденты на проведение финального поединка в 2019 году – Мадрид (новый стадион «Атлетико») и Баку.