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    Агент Лодыгина отказался комментировать возможный уход голкипера из «Зенита»

    Агент голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина Хельмут Рихтер посетовал, что из-за потери места в основном составе петербуржцев 27-летний страж ворот перестал вызываться в сборную России. При этом он не стал рассказывать о возможном продолжении карьеры вратаря в другом клубе. Сегодня появилась информация, что к россиянину проявляет интерес «Лацио».

    «Проблема в том, что Юрий – не первый вратарь «Зенита», поэтому его больше не вызывают в сборную, где ранее он был вторым номером. Лодыгин – профессионал, будет делать свою работу и выполнять условия двухлетнего контракта с питерским клубом. Но ему нужно играть, чтобы развиваться. Не могу давать комментариев относительно возможного ухода или аренды. Обо всех новостях вы узнаете из клуба», – сказал Рихтер.

    Лодыгин перешел в «Зенит» из «Ксанти» в 2013 году. Его действующее соглашение рассчитано до июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел лишь один матч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 15:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:24

      Давай, до свидания ...
      В Греции всё есть.

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    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 15:49

      Место в основе нужно завоевывать. А Юрик считает себя непогрешимым, позволяет себе всякие фокусы на поле. Это все результат перехода из грязи в князи. Медные трубы покоя не дают. Лучшеб Зенит своего воспитанника Селихова взял, а этого продал.

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