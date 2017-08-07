Агент Лодыгина отказался комментировать возможный уход голкипера из «Зенита»

Агент голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина Хельмут Рихтер посетовал, что из-за потери места в основном составе петербуржцев 27-летний страж ворот перестал вызываться в сборную России. При этом он не стал рассказывать о возможном продолжении карьеры вратаря в другом клубе. Сегодня появилась информация, что к россиянину проявляет интерес «Лацио».

«Проблема в том, что Юрий – не первый вратарь «Зенита», поэтому его больше не вызывают в сборную, где ранее он был вторым номером. Лодыгин – профессионал, будет делать свою работу и выполнять условия двухлетнего контракта с питерским клубом. Но ему нужно играть, чтобы развиваться. Не могу давать комментариев относительно возможного ухода или аренды. Обо всех новостях вы узнаете из клуба», – сказал Рихтер.

Лодыгин перешел в «Зенит» из «Ксанти» в 2013 году. Его действующее соглашение рассчитано до июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел лишь один матч.