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  • Созин: «Зенит» показал футбол европейского уровня. «Спартак» не сдался»

Созин: «Зенит» показал футбол европейского уровня. «Спартак» не сдался»

6 августа 2017, 23:47
12

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче четвертого тура РФПЛ «Зенит»«Спартак» (5:1).

«Во-первых, хочу поздравить всех, кому небезразличен российский футбол – картинка из Питера была по-настоящему европейской. Мы увидели и полные трибуны с сильной энергетикой, и очень качественную игру. «Зенит» показал футбол высокого европейского уровня – грамотные тактические ходы, скорость движения и скорость принятия решений, минимум технического брака.

Конечно, есть соблазн сказать, что «Зенит» показал чемпионский стандарт, но очень важно, чтобы команда показывала такую же игру во встречах и с другими соперниками. На ЦСКА и «Спартак» особо настраиваться не нужно, но в прошлом сезоне «Ахмат» и «Амкар» оставались непреодолимыми барьерами, в первую очередь психологического свойства. Если «Зенит» решит эту проблему, то вполне вероятно, что большие финансовые вложения принесут золото уже по итогам нынешнего сезона.

Несмотря на разгромное поражение, не хотелось бы сильно ругать «Спартак», который даже при крупном счете не рассыпался, не сдался на милость победителя. Такое случается во встречах принципиальных соперников – достаточно вспомнить, как Фергюсон проиграл «Манчестер Сити» — 1:6 или Моуринью получил от «Барсы» 0:5. «Спартак» играл на хорошем уровне, но сегодня его соперник был действительно намного сильнее. Это надо признать и двигаться дальше», – сказал Созин.

Напомним, встреча на стадионе «Санкт-Петербург» стала самой посещаемой в истории российского футбола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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VVK13
1502053444
стыдно, это все
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multiscan
1502053553
Если "Спартак" не сдался, то как это позорище ещё назвать?
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DIDI 23
1502053582
5:1 - это не сдался?
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пряник929
1502053820
Спасибо за шоу, 2 тайм не смог оторваться от экрана... а после первого хотел делами заняться..
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paracetamol
1502056018
Спартак может и не рассыпался, да вот Ребров с мячом в ворота засыпался.
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Супермачо
1502057234
Перебегали элементарно зенитовцы москвичей. Никакой игры там не было в помине. В прошлом сезоне говорили, что у "Спартака" "дурачки" залетали частенько, здесь то же самое произошло. Кузяев еще лет через 7 попадет в ворота, Ребров вообще отжёг...
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Супермачо
1502057314
Команда физически готова плохо, это очевидно, все очковые потери из-за этого.
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Павел Амурский
1502057374
Зенит сегодня был великолепен.
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