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    Созин: «Зенит» показал футбол европейского уровня. «Спартак» не сдался»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче четвертого тура РФПЛ «Зенит»«Спартак» (5:1).

    «Во-первых, хочу поздравить всех, кому небезразличен российский футбол – картинка из Питера была по-настоящему европейской. Мы увидели и полные трибуны с сильной энергетикой, и очень качественную игру. «Зенит» показал футбол высокого европейского уровня – грамотные тактические ходы, скорость движения и скорость принятия решений, минимум технического брака.

    Конечно, есть соблазн сказать, что «Зенит» показал чемпионский стандарт, но очень важно, чтобы команда показывала такую же игру во встречах и с другими соперниками. На ЦСКА и «Спартак» особо настраиваться не нужно, но в прошлом сезоне «Ахмат» и «Амкар» оставались непреодолимыми барьерами, в первую очередь психологического свойства. Если «Зенит» решит эту проблему, то вполне вероятно, что большие финансовые вложения принесут золото уже по итогам нынешнего сезона.

    Несмотря на разгромное поражение, не хотелось бы сильно ругать «Спартак», который даже при крупном счете не рассыпался, не сдался на милость победителя. Такое случается во встречах принципиальных соперников – достаточно вспомнить, как Фергюсон проиграл «Манчестер Сити» — 1:6 или Моуринью получил от «Барсы» 0:5. «Спартак» играл на хорошем уровне, но сегодня его соперник был действительно намного сильнее. Это надо признать и двигаться дальше», – сказал Созин.

    Напомним, встреча на стадионе «Санкт-Петербург» стала самой посещаемой в истории российского футбола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 23:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 августа 2017, 01:09

      Зенит сегодня был великолепен.

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 01:08

      Команда физически готова плохо, это очевидно, все очковые потери из-за этого.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Супермачо 7 августа 2017, 01:39

      думаю не изза этого) тут дело больше в зобнине , потому что такого игрока больше нет! посмотри старые матчи как зобнин страховал за фернадо и глушаковым , сейччас некому , ошибся на тебе гол,,,

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 августа 2017, 01:07

      Перебегали элементарно зенитовцы москвичей. Никакой игры там не было в помине. В прошлом сезоне говорили, что у "Спартака" "дурачки" залетали частенько, здесь то же самое произошло. Кузяев еще лет через 7 попадет в ворота, Ребров вообще отжёг...

      3
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      Рейтинг: +25

      Sashtech > Супермачо 7 августа 2017, 02:22

      Зачем злобствовать?Зобнин в прошлом году открылся,теперь очередь Кузяева

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Sashtech 7 августа 2017, 20:12

      Да я же не против Кузяева и очередей. Моё мнение такое. Я и к Смолову отношусь критически в общем, несмотря на то, что уже 2 года он - лучший бомбардир РФПЛ. А до этого сколько не забивал. Глушаков прошлый сезон выдал красивый, а в этом сдулся. Впереди еще 2 года контракта, да и возраст никто не отменял, а он уже о продлении рассуждает. Вопли о том, что "Зенит" - чемпион, показал суперигру в матче и надежды на то, что Кузяев будет после двух попаданий дальше забивать стабильно - детсад. "Зенит" был быстрее соперника на такт, вот и всё, не больше. Все перечисленные в моем посте игроки стабильностью не блещут, а значит в любой момент могут на 7 лет уйти в полный аут. Столько Кузяев до начала этого сезона не забивал.

      0
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 00:46

      Спартак может и не рассыпался, да вот Ребров с мячом в ворота засыпался.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 августа 2017, 00:10

      Спасибо за шоу, 2 тайм не смог оторваться от экрана... а после первого хотел делами заняться..

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 августа 2017, 00:06

      5:1 - это не сдался?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 августа 2017, 00:05

      Если "Спартак" не сдался, то как это позорище ещё назвать?

      3
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      Рейтинг: +293

      VVK13 7 августа 2017, 00:04

      стыдно, это все

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