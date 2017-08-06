Созин: «Зенит» показал футбол европейского уровня. «Спартак» не сдался»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче четвертого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (5:1).

«Во-первых, хочу поздравить всех, кому небезразличен российский футбол – картинка из Питера была по-настоящему европейской. Мы увидели и полные трибуны с сильной энергетикой, и очень качественную игру. «Зенит» показал футбол высокого европейского уровня – грамотные тактические ходы, скорость движения и скорость принятия решений, минимум технического брака.

Конечно, есть соблазн сказать, что «Зенит» показал чемпионский стандарт, но очень важно, чтобы команда показывала такую же игру во встречах и с другими соперниками. На ЦСКА и «Спартак» особо настраиваться не нужно, но в прошлом сезоне «Ахмат» и «Амкар» оставались непреодолимыми барьерами, в первую очередь психологического свойства. Если «Зенит» решит эту проблему, то вполне вероятно, что большие финансовые вложения принесут золото уже по итогам нынешнего сезона.

Несмотря на разгромное поражение, не хотелось бы сильно ругать «Спартак», который даже при крупном счете не рассыпался, не сдался на милость победителя. Такое случается во встречах принципиальных соперников – достаточно вспомнить, как Фергюсон проиграл «Манчестер Сити» — 1:6 или Моуринью получил от «Барсы» 0:5. «Спартак» играл на хорошем уровне, но сегодня его соперник был действительно намного сильнее. Это надо признать и двигаться дальше», – сказал Созин.

Напомним, встреча на стадионе «Санкт-Петербург» стала самой посещаемой в истории российского футбола.