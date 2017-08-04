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    Путин отказался возглавить сборную России. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по еврокубкам. Дайджест событий дня

    Три российских клуба получили соперников в еврокубках

    Сегодня в Ньоне состоялись жеребьевки отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В заключительном раунде квалификации ЛЧ ЦСКА сыграет со швейцарским «Янг Бойз», гостевой матч для российского клуба пройдет 15 августа, домашний – 23-го. Остальные пары – тут.

    В Лиге Европы на последнем этапе перед групповым турниром «Краснодар» встретится с сербской «Црвеной Звездой», а «Зенит» – с голландским «Утрехтом». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. Остальные пары – тут.

    Путин не захотел стать тренером сборной России

    Президент России Владимир Путин заявил, что возглавлять национальную команду по футболу он не собирается. «Каждый должен заниматься своим делом», – отметил президент. И добавил: «Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться». Речь, конечно, идет о предстоящем чемпионате мира по футболу, который состоится в России будущим летом.

    Кержаков считает чемпионство «Спартака» везением

    По мнению бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова, «Спартак» случайно выиграл прошлый чемпионат России. «Красно-белым повезло, что соперники были еще хуже. На моей памяти, с такой игрой, как у «Спартака», давно не становились чемпионами», – отметил Кержаков. Напомним, чествование легендарного игрока «Зенита» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье перед матчем со «Спартаком».

    Акинфеев будет работать по индивидуальной программе

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму колена во время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа (1:0). Сообщается, что у 30-летнего игрока диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата левого колена. Таким образом, Акинфееву предписана работа по индивидуальной программе и физиопроцедуры. Сроки полного восстановления не сообщаются.

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    Краневиттером интересуются три российских клуба, фаворит в споре – «Зенит»

    Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в скором времени может переехать в чемпионат России. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак». «Шансы на трансфер в «Зенит» велики. Им также интересуются ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» – фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас. Рассматривается только лишь вариант с продажей», – рассказал агент футболиста. В прошлом сезоне Краневиттер выступал на правах аренды в «Севилье».

    Фанаты «Барселоны» издеваются над футболками Неймара

    Болельщикам «Барселоны» не понравился уход нападающего сборной Бразилии Неймара в «ПСЖ», и они запустили специальный флэшмоб в социальных сетях, призывая сжигать клубную футболку с именем футболиста. Ранее была исполнена еще одна акция – фанаты расклеивали листовки с изображением игрока и подписью «предатель» в окрестностях возле стадиона «Камп Ноу». Напомним, вчера Неймар выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на пять лет.

    «Барселона» договорилась с Дембеле

    Сам клуб горевал недолго. В «Барселону» уже готовится перейти нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Сообщается, что с 20-летним форвардом уже согласован личный контракт. «Барса» собирается заплатить за француза 80 миллионов евро. На днях должен решиться вопрос о сделке между командами.

    «Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз». Как в мире реагируют на уход Неймара

    «ПСЖ» готов вывалить еще сотню миллионов евро – теперь на вратаря

    Французскому «ПСЖ» мало крупных трат: клуб намерен приобрести голкипера «Атлетико» Яна Облака. Отступные за вратаря составляют 100 миллионов евро, но парижан такая сумма не пугает. Руководство «ПСЖ» надеется, что 24-летний словенец сможет усилить вратарскую линию команды. В прошлом сезоне чемпионата Испании Облак провел 30 матчей, в которых пропустил 19 голов.

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    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 21:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 августа 2017, 10:11

      Победы всем нашим клубам! Вперед Россия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 5 августа 2017, 09:16

      Соперник то может и проходимый, но как показывает практика кому нибудь да нужно обосраться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 августа 2017, 08:54

      Должны проходить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1709

      Краса 5 августа 2017, 07:28

      УДАЧИ НАШИМ КЛУБАМ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 августа 2017, 01:53

      Победу нашим командам!ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» !Верим Вас!Вперед Россия!!!

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds 4 августа 2017, 22:56

      Одурели!!! Деньги, как мусор!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67285

      portero 4 августа 2017, 21:35

      у всех проходимые соперники..
      Удачи нашим клубам!!!!! ждем всех в групповым этапе.

      4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 4 августа 2017, 21:26

      ЖоПэЖэ в край эба-нулись!

      2
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 4 августа 2017, 21:24

      Соперник проходимый.

      3
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