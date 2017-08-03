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  • Ла Лига препятствует трансферу Неймара. «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Дайджест событий дня

Ла Лига препятствует трансферу Неймара. «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Дайджест событий дня

3 августа 2017, 20:30
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Клопп не собирается отпускать Коутиньо в «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг вариант продажи полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону». Каталонцы готовы предложить за переход бразильца 120 миллионов евро.

«Любому тренеру было бы приятно, что Коутиньо ценят так высоко. Но «Барселона» может не тратить энергию. Я не буду комментировать эти слухи только потому, что люди из «Барселоны» начинают говорить об этом. Они что, говорят, что приезжали в Ливерпуль на переговоры? Собираются приехать? Удивительно. Но нам это не нужно», – заявил Клопп.

Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо» 3 сентября

Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного сбора запланирован контрольный матч с «Динамо», который намечен на воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки», о времени будет сообщено дополнительно.

Пашалич прибыл в расположение «Спартака» и провел первую тренировку

Новичок «Спартака» Марио Пашалич прибыл в расположение московского клуба. 22-летний хорват познакомился с командой и провел тренировку на базе красно-белых в Тарасовке.

Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси». Хавбек заработает в России за один год контракта 2,3 миллиона евро.

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Ла Лига отказалась принимать деньги за трансфер Неймара

Футбольная лига Испании отказалась принимать банковский документ об оплате трансфера нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Представители парижского клуба вместе с Неймаром прибыли в офис Ла Лиги, однако организация не приняла деньги.

Напомним, ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не будет принимать 222 миллиона евро от «ПСЖ» из-за того, что французы не соблюдают правила финансового fair play.

«Рубин» объявил о подписании бывшего защитника «Краснодара» Сигурдссона

Защитник «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон вернулся в Россию. 31-летний футболист перешел в «Рубин». Как сообщается на официальном сайте казанцев, исландец будет выступать за команду из Татарстана на правах аренды до конца сезона-2017/18.

Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год. В составе «быков» защитник провел 86 матчей, забив четыре гола.

«Барселона» не будет покупать Гризманна этим летом

«Барселона», несмотря на приближающийся уход из клуба нападающего Неймара, не намерена этим летом заменять бразильца форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном. Такое решение было принято президентом каталонцев Жозепом Бартомеу после разговора с руководителем «матрасников» Мигелем Анхелем Марином.

Агент Ригони сегодня прилетит в Санкт-Петербург

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в ближайшее время станет игроком «Зенита». Агент 24-летнего аргентинца Хуан Крус Ольер сегодня прилетит в Санкт-Петербург для завершения сделки по переходу хавбека.

«Я вылетаю из Буэнос-Айреса. Днем буду в России», – сказал агент.

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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DIDI 23
1501784747
Французике деньги как то по другому пахнут?
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батог
1501787494
Похоже Зенит решил скупить сборную Аргентины! Лишь бы играли!!!
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igormaddog
1501801900
Толку что Зенит всех скупает,проиграли команде про которую многие и не слышали!!!
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