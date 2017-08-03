Слуцкий сравнил себя с Гагариным, Клопп не отдаст Коутиньо «Барселоне», ЦСКА в погоне за очередным бразильцем – пять главных новостей утра

Зря он это сделал, видать хоровое скандирование не на пользу пошло. Разве не знал Леня, что Гагарин пробыл в космосе 108 минут? Лучше бы сравнился с Моисеем и мотылялся 40 лет по туманному Альбиону...
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