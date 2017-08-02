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  • «Спартак» оформил аренду Пашалича. Неймар покидает «Барселону». Дайджест событий дня

«Спартак» оформил аренду Пашалича. Неймар покидает «Барселону». Дайджест событий дня

2 августа 2017, 21:05
5

«Спартак» объявил об аренде Пашалича

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич арендован «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. 22-летний хорват будет играть в составе красно-белых до лета следующего года. Ранее в Риме футболист прошел медицинский осмотр. По неофициальной информации, годовой оклад хавбека в новой команде составит 2,5 миллиона евро. Напомним, в прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан».

Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы

«Зенит» отдал Цаллагова в аренду «Динамо»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов продолжит карьеру в московском «Динамо» на правах аренды.

«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.

«Спартак» арендовал Пашалича у «Челси». «Зенит» купил трех аргентинцев. Таблица летних трансферов РФПЛ

Два бывших форварда «Спартака» могут перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» интересуется двумя нападающими, которые раньше выступали за «Спартак» – это Юра Мовсисян из «Реала Солт-Лейк» и форвард Веллитон из «Кайсериспора». По информации источника, в шорт-листе московского клуба также значатся имена Исхака Бельфодиля, Орланду Са, Теему Пукки и Владимира Ильина. Ранее «Локомотив» из-за травмы лишился основного нападающего Ари, выбывшего до конца текущего года.

«Арсенал» снова получил штраф из-за неправильного выхода из автобуса

КДК РФС принял решение оштрафовать на 20 тысяч рублей тульский «Арсенал» по итогам матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2). Причину объяснил глава организации Артур Григорьянц: «По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери». Такому же наказанию туляки подверглись и по итогам второго тура российского чемпионата.

Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

«Барселона» обратилась с заявлением по Неймару

«Барселона» выпустила официальное заявление по поводу ситуации вокруг Неймара и его возможного ухода в «ПСЖ». Сегодня бразилец пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба. «Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».

Мбаппе тоже хочет в «ПСЖ»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе решил уйти из клуба. Игрок сборной Франции попросил руководство разрешения перейти в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что на Мбаппе претендуют «Реал» и «Барселона». В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах.

Мората испугался конкуренции в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, почему клубу не удалось приобрести Альваро Морату. По его словам, испанец, недавно перебравшийся в «Челси», не захотел конкурировать с Гарри Кейном. «Мората в разговоре со мной задал вопрос: «Зачем я нужен тебе, если у тебя есть Гарри Кейн?». Другими словами, этот вопрос прозвучал так: «Ты хочешь, чтобы я сидел на скамейке? Потому что это Кейн, я не могу с ним конкурировать», – рассказал Покеттино.

Луческу стал главным тренером сборной Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. Румынский специалист будет связан с командой двухлетним контрактом. Существует вариант продления соглашения еще на один сезон. Интересно, что первый матч в качестве главного тренера турецкой сборной Луческу проведет на выезде против команды Украины – в этой стране он работал на протяжении 12 лет.

Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого. Репортаж «Бомбардира»

Фото: skysports.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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qw3rty33
1501708809
да пусть уж валит этот Неймар
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igormaddog
1501717788
Да какая разница через какие двери выходят игроки?!!Главное приехали на игру!!!Неймар достал!
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Alex Flash
1501719211
А почему нет п--дежа по поводу ,что Суарес играет в тени Месси. Они просто играют как надо и не парятся.
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Тим2015
1501733750
Неймар кидает Барселону
Ответить
сапёр75
1501733908
уйдёт или не уйдёт,вот в чём вопрос
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