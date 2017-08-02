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    «Спартак» оформил аренду Пашалича. Неймар покидает «Барселону». Дайджест событий дня

    «Спартак» объявил об аренде Пашалича

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич арендован «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. 22-летний хорват будет играть в составе красно-белых до лета следующего года. Ранее в Риме футболист прошел медицинский осмотр. По неофициальной информации, годовой оклад хавбека в новой команде составит 2,5 миллиона евро. Напомним, в прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан».

    Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы

    «Зенит» отдал Цаллагова в аренду «Динамо»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов продолжит карьеру в московском «Динамо» на правах аренды.

    «Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.

    «Спартак» арендовал Пашалича у «Челси». «Зенит» купил трех аргентинцев. Таблица летних трансферов РФПЛ

    Два бывших форварда «Спартака» могут перейти в «Локомотив»

    Московский «Локомотив» интересуется двумя нападающими, которые раньше выступали за «Спартак» – это Юра Мовсисян из «Реала Солт-Лейк» и форвард Веллитон из «Кайсериспора». По информации источника, в шорт-листе московского клуба также значатся имена Исхака Бельфодиля, Орланду Са, Теему Пукки и Владимира Ильина. Ранее «Локомотив» из-за травмы лишился основного нападающего Ари, выбывшего до конца текущего года.

    «Арсенал» снова получил штраф из-за неправильного выхода из автобуса

    КДК РФС принял решение оштрафовать на 20 тысяч рублей тульский «Арсенал» по итогам матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2). Причину объяснил глава организации Артур Григорьянц: «По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тысяч рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери». Такому же наказанию туляки подверглись и по итогам второго тура российского чемпионата.

    Самое странное правило России. «Арсенал» дважды оштрафовали за неправильный выход из автобуса

    «Барселона» обратилась с заявлением по Неймару

    «Барселона» выпустила официальное заявление по поводу ситуации вокруг Неймара и его возможного ухода в «ПСЖ». Сегодня бразилец пропустил тренировку сине-гранатовых, объявив о своем уходе из клуба. «Перед началом утренней тренировки Неймар проинформировал присутствующих о своем желании покинуть клуб. Игроку было разрешено пропустить занятие и решить вопрос о своем будущем», – говорится в сообщении «Барселоны».

    Мбаппе тоже хочет в «ПСЖ»

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе решил уйти из клуба. Игрок сборной Франции попросил руководство разрешения перейти в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что на Мбаппе претендуют «Реал» и «Барселона». В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах.

    Мората испугался конкуренции в «Тоттенхэме»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, почему клубу не удалось приобрести Альваро Морату. По его словам, испанец, недавно перебравшийся в «Челси», не захотел конкурировать с Гарри Кейном. «Мората в разговоре со мной задал вопрос: «Зачем я нужен тебе, если у тебя есть Гарри Кейн?». Другими словами, этот вопрос прозвучал так: «Ты хочешь, чтобы я сидел на скамейке? Потому что это Кейн, я не могу с ним конкурировать», – рассказал Покеттино.

    Луческу стал главным тренером сборной Турции

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. Румынский специалист будет связан с командой двухлетним контрактом. Существует вариант продления соглашения еще на один сезон. Интересно, что первый матч в качестве главного тренера турецкой сборной Луческу проведет на выезде против команды Украины – в этой стране он работал на протяжении 12 лет.

    Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого. Репортаж «Бомбардира»

    Фото: skysports.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 21:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 августа 2017, 07:18

      уйдёт или не уйдёт,вот в чём вопрос

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 3 августа 2017, 07:15

      Неймар кидает Барселону

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 августа 2017, 03:13

      А почему нет п--дежа по поводу ,что Суарес играет в тени Месси. Они просто играют как надо и не парятся.

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 3 августа 2017, 02:49

      Да какая разница через какие двери выходят игроки?!!Главное приехали на игру!!!Неймар достал!

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 3 августа 2017, 00:20

      да пусть уж валит этот Неймар

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