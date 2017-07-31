«МЮ» купил Матича. «Зенит» объявил о приобретении защитника «Лиона». Дайджест событий дня

Бадштубер не пожелал переходить в «Спартак»

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер с 1 июля стал свободным агентом и пока до сих пор остается без клуба. Недавно немец отказался от варианта продолжения карьеры в «Спартаке». «Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сказал источник, близкий к ситуации.

10 известных игроков, которые этим летом не перешли в «Спартак» (хотя могли)

Маммана перешел в «Зенит»

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана стал игроком «Зенита». Сегодня он сначала прошел медосмотр в Санкт-Петербурге, а затем подписал контракт. По неофициальным данным, «Зенит» выплатит «Лиону» за 21-летнего игрока 16 миллионов евро.

Хави Гарсия готов разорвать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия намерен срочно сменить команду, поскольку новый главный тренер клуба Роберто Манчини не видит в нем игрока основного состава. В Испании сообщается о том, что Гарсия ведет переговоры о расторжении контракта с клубным руководством. На 30-летнего футболиста претендует «Бетис», готовый заплатить за него 4 миллиона евро, «Малага», а также «Бордо».

«Над ним смеются только полные идиоты». Файзулин не играет слишком долго − пора возвращаться

«Локомотив» купит португальца из чемпионата Бельгии

После серьезной травмы Ари «Локомотиву» требуется новый форвард. Руководство «Локо» обсуждает сделку по приобретению нападающего «Стандарда» Орланду Са. Контракт с футболистом уже согласован, на очереди – переговоры с клубом. Кроме того, у португальца также имеется предложение от «Стандарда» о продлении соглашения, истекающего в 2020 году. В прошлом сезоне Са провел 41 матч, записав в свой актив 18 голов.

Матич стал игроком «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе полузащитника «Челси» Неманьи Матича. «Я рад, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». У меня в очередной раз появилась возможность поработать с Жозе Моуринью, и я не смог отказаться. Это очень захватывающее время для «Манчестер Юнайтед», и я с нетерпением жду, чтобы сыграть свою роль в создании истории этого великого клуба», – отметил Матич. Теперь он связан с «МЮ» контрактом по схеме «3+1». Клубу он достался почти за 45 миллионов евро.

2 августа станет историческим днем для футбола

Так будет, если в этот день «ПСЖ» объявит о переходе форварда «Барселоны» Неймара. В СМИ появилась информация, согласно которой 1 августа бразилец пройдет медобследование для французского клуба, а днем позже официально станет игроком «ПСЖ». Сумма сделки при этом составит минимум 222 миллиона евро, как неоднократно сообщалось ранее. И это будет абсолютный рекорд в истории мирового футбола.

Чем крут главный молодой талант «Боруссии», которого пока никто не купил. Но скоро купят

«Барселона» предлагает сумасшедшие деньги за Коутиньо

Личный контракт с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо «Барселоной» уже согласован. Теперь весь вопрос упирается в трансферную стоимость. Каталонцы готовы расстаться с 85 миллионами евро ради перехода бразильца, но в «Ливерпуле» ранее назвали свой вариант суммы трансфера, требуя едва ли не в два раза больше. Сам футболист уже сообщил, что хочет перейти именно в «Барселону».

Сборную Турции может возглавить Блан

Французский специалист Лоран Блан, ранее работавший в «ПСЖ» и сборной Франции, может стать главным тренером национальной команды Турции. Предложение французу уже сделано. В сборной Турции Блан заменит Фатиха Терима, который покинул этот пост после четырех лет работы. Сейчас турки идут на третьем месте в своей группе в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.