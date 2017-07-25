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    «Реал» договорился о трансфере Мбаппе. Симеоне продлит контракт с «Атлетико». Дайджест событий дня

    Бракамонте предположил, что «Ахмат» станет чемпионом России

    Бывший нападающий «Ахмата» Эктор Бракамонте выразил мнение, что грозненский клуб по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

    – Кто станет чемпионом России-2018?

    – Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».

    «Лацио» предлагает за Азмуна 15 миллионов

    Руководство «Лацио» уладило все детали личного контракта с форвардом «Рубина» Сердаром Азмуном, сообщает Sky Sport Italia. Что касается сделки с самим клубом, то итальянская сторона предложила казанцам 15 миллионов евро. Известно, что «Рубин» готов рассмотреть предложения, начинающиеся с отметки в 20 миллионов.

    Стоит отметить, что Азмун лишь несколько дней назад вернулся в стан «Рубина» из «Ростова». Его контракт с казанским клубом рассчитан на три года.

    «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро. Сливочные выплатят монегаскам 160 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Причем эта сумма может возрасти до 30 миллионов. Сам Мбаппе заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

    Кайо не хочет играть в «Зените»

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не хочет играть в России. Напомним, что в его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Зенит».

    «Сейчас все, что я могу сказать на этот счет – я не собираюсь переходить в «Зенит». Что касается будущего, то здесь все в руках бога. Что будет, то будет. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но мне оно не интересно. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет», – рассказал Кайо GloboEsporte.

    «Зенит» – Халку: «С днем рождения, легенда!»

    «Зенит» на своей странице в твиттере опубликовал поздравительное сообщение экс-нападающему команды Халку, выступающего ныне за «Шанхай СИПГ». Сегодня, 25 июля, бразильскому футболисту исполнился 31 год.

    «Атлетико» договорился с Симеоне о продлении контракта

    «Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне достигли договоренности о продлении контракта. Договор будет заключен до 2019 или 2020 года. Напомним, нынешнее соглашение аргентинца изначально также действовало до 2020 года, однако не так давно оно было пересмотрено по инициативе 47-летнего специалиста: срок был сокращен на два сезона, а зарплата тренера увеличена.

    Неймар хочет играть за «ПСЖ» вместе с Коутиньо

    Французское издание Le Parisien сообщило об условиях, на которых нападающий «Барселоны» Неймар согласен выступать за «ПСЖ».

    25-летний бразилец рассчитывает, что парижскому клубу удастся подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Источник уточняет, что клуб не может быть уверен в трансфере из-за слишком высокой цены хавбека.

    Согласно Le Parisien, защитник Дани Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», чтобы играть в одной команде с Неймаром. Игроки являются друзьями и провели вместе часть отдыха. Неймар против ухода форварда Лукаса Моуры, с которым также находится в дружественных отношениях.

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 20:45
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 июля 2017, 10:06

      что и следовало ожидать что он будет в реале

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:23

      Мбаппе внесет новые краски в игру Реала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 июля 2017, 08:37

      Все тоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 26 июля 2017, 07:46

      Мбаппе не заиграет в Реале. жаль молодого игрока.

      1
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      ...
      Рейтинг: +67285

      portero > Rebrova 26 июля 2017, 09:14

      очень такое возможно

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Rebrova 26 июля 2017, 09:49

      а мне кажется сверкнёт , время покажет

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 июля 2017, 02:43

      Новости ни о чем!На манеже всё те же!!!

      0
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