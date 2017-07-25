«Реал» договорился о трансфере Мбаппе. Симеоне продлит контракт с «Атлетико». Дайджест событий дня

Бракамонте предположил, что «Ахмат» станет чемпионом России

Бывший нападающий «Ахмата» Эктор Бракамонте выразил мнение, что грозненский клуб по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

– Кто станет чемпионом России-2018?

– Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».

«Лацио» предлагает за Азмуна 15 миллионов

Руководство «Лацио» уладило все детали личного контракта с форвардом «Рубина» Сердаром Азмуном, сообщает Sky Sport Italia. Что касается сделки с самим клубом, то итальянская сторона предложила казанцам 15 миллионов евро. Известно, что «Рубин» готов рассмотреть предложения, начинающиеся с отметки в 20 миллионов.

Стоит отметить, что Азмун лишь несколько дней назад вернулся в стан «Рубина» из «Ростова». Его контракт с казанским клубом рассчитан на три года.

«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе 18-летнего игрока в стан мадридцев за 180 миллионов евро. Сливочные выплатят монегаскам 160 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Причем эта сумма может возрасти до 30 миллионов. Сам Мбаппе заключит контракт сроком на шесть лет с зарплатой 7 миллионов в год.

Кайо не хочет играть в «Зените»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что не хочет играть в России. Напомним, что в его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Зенит».

«Сейчас все, что я могу сказать на этот счет – я не собираюсь переходить в «Зенит». Что касается будущего, то здесь все в руках бога. Что будет, то будет. Единственное предложение, которое я получил, было от «Зенита», но мне оно не интересно. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет», – рассказал Кайо GloboEsporte.

«Зенит» – Халку: «С днем рождения, легенда!»

«Зенит» на своей странице в твиттере опубликовал поздравительное сообщение экс-нападающему команды Халку, выступающего ныне за «Шанхай СИПГ». Сегодня, 25 июля, бразильскому футболисту исполнился 31 год.

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«Атлетико» договорился с Симеоне о продлении контракта

«Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне достигли договоренности о продлении контракта. Договор будет заключен до 2019 или 2020 года. Напомним, нынешнее соглашение аргентинца изначально также действовало до 2020 года, однако не так давно оно было пересмотрено по инициативе 47-летнего специалиста: срок был сокращен на два сезона, а зарплата тренера увеличена.

Неймар хочет играть за «ПСЖ» вместе с Коутиньо

Французское издание Le Parisien сообщило об условиях, на которых нападающий «Барселоны» Неймар согласен выступать за «ПСЖ».

25-летний бразилец рассчитывает, что парижскому клубу удастся подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Источник уточняет, что клуб не может быть уверен в трансфере из-за слишком высокой цены хавбека.

Согласно Le Parisien, защитник Дани Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», чтобы играть в одной команде с Неймаром. Игроки являются друзьями и провели вместе часть отдыха. Неймар против ухода форварда Лукаса Моуры, с которым также находится в дружественных отношениях.

Фото: globallookpress