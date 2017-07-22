«Спартак» купит Пашалича. Крыша стадиона «Санкт-Петербург» снова протекла. Дайджест событий дня

Теперь будут не футбол смотреть и комментировать, а считать капли воды, пролившейся с крыши, после сильнейшего ливня. Видимо некоторым интересней играть под самим ливнем.
Крузе, которым интересуется «Спартак», хочет покинуть «Вердер»
Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн сообщил, что нападающий Макс Крузе выразил желание покинут бременцев. Претендентами на 29-летнего игрока являются «Челси» и «Ливерпуль». Также на днях появилась информация, что предметный интерес к форварду проявляет «Спартак», который хочет взять его в аренду. В минувшем сезоне немец провел 24 поединка, записав на свой счет 15 голов. Сообщается, что «музыканты» готовы расстаться с футболистом за 18 миллионов евро.
Бывший главный тренер «Базеля» может сменить Семина во главе «Локомотива»
Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель может возглавить «Локомотив». Как сообщает источник, 41-летний специалист рассматривается как основной кандидат на замену Юрию Семину, если результаты команды под руководством россиянина не устроят железнодорожников. Отметим, что с немецким тренером уже достигнута устная договоренность. Вместе с «Базелем» Фогель трижды становился чемпионом Швейцарии и дважды выигрывал национальный Кубок будучи помощником и главным тренером клуба.
Источник: «Челси» хочет получить от продажи Пашалича в «Спартак» 14 миллионов
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, лондонский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего хорвата не менее 14 миллионов евро. Московская команда готова предложить за игрока не более 10 миллионов, а самому футболисту – контракт, рассчитанный на четыре года. Ранее сообщалось, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа. В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.
Международный кубок чемпионов. «Милан» разгромил «Баварию» с помощью дубля 19-летнего Кутроне
«Бавария» потерпела разгромное поражение от «Милана» в матче Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб выиграл у команды Карло Анчелотти со счетом 4:0. Дублем в составе «россонери» отметился 19-летний форвард Патрик Кутроне. Еще по голу на свой счет записали новобранцы команды Франк Кесси и Хакан Чалханоглу.
Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год
Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу. Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.
Бонуччи: «В последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось»
Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем уходе из клуба. Напомним, футболист за 42 миллиона евро перешел в «Милан». «Я отдал «Ювентусу» семь лет и надеялся уйти красиво. Хотелось чувствовать себя важным, но в последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось. Следствием этого стало то, что я покинул клуб. Я многое дал клубу, поэтому не чувствую себя каким-то предателем или наемником», – сказал Бонуччи.
На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя. Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.