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  • «Спартак» купит Пашалича. Крыша стадиона «Санкт-Петербург» снова протекла. Дайджест событий дня

«Спартак» купит Пашалича. Крыша стадиона «Санкт-Петербург» снова протекла. Дайджест событий дня

22 июля 2017, 20:25
13

Крузе, которым интересуется «Спартак», хочет покинуть «Вердер»

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн сообщил, что нападающий Макс Крузе выразил желание покинут бременцев. Претендентами на 29-летнего игрока являются «Челси» и «Ливерпуль». Также на днях появилась информация, что предметный интерес к форварду проявляет «Спартак», который хочет взять его в аренду. В минувшем сезоне немец провел 24 поединка, записав на свой счет 15 голов. Сообщается, что «музыканты» готовы расстаться с футболистом за 18 миллионов евро.

Бывший главный тренер «Базеля» может сменить Семина во главе «Локомотива»

Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель может возглавить «Локомотив». Как сообщает источник, 41-летний специалист рассматривается как основной кандидат на замену Юрию Семину, если результаты команды под руководством россиянина не устроят железнодорожников. Отметим, что с немецким тренером уже достигнута устная договоренность. Вместе с «Базелем» Фогель трижды становился чемпионом Швейцарии и дважды выигрывал национальный Кубок будучи помощником и главным тренером клуба.

Источник: «Челси» хочет получить от продажи Пашалича в «Спартак» 14 миллионов

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, лондонский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего хорвата не менее 14 миллионов евро. Московская команда готова предложить за игрока не более 10 миллионов, а самому футболисту – контракт, рассчитанный на четыре года. Ранее сообщалось, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа. В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

Международный кубок чемпионов. «Милан» разгромил «Баварию» с помощью дубля 19-летнего Кутроне

«Бавария» потерпела разгромное поражение от «Милана» в матче Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб выиграл у команды Карло Анчелотти со счетом 4:0. Дублем в составе «россонери» отметился 19-летний форвард Патрик Кутроне. Еще по голу на свой счет записали новобранцы команды Франк Кесси и Хакан Чалханоглу.

Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу. Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.

Бонуччи: «В последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем уходе из клуба. Напомним, футболист за 42 миллиона евро перешел в «Милан». «Я отдал «Ювентусу» семь лет и надеялся уйти красиво. Хотелось чувствовать себя важным, но в последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось. Следствием этого стало то, что я покинул клуб. Я многое дал клубу, поэтому не чувствую себя каким-то предателем или наемником», – сказал Бонуччи.

На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя. Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (13)
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Супермачо
1500744381
На кого капало с крыши интересно? )))
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84aivengo
1500745634
крыша в питере уже не новость...,это анекдот
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akku
1500749002
Крыша потекла, пора на ремонт деньгу выделять, не верил, не верю и не буду верить. Таких воров, как в Питере со стадионом................слов нет."Ц..ки!!!!
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deinego77@yandex.ru
1500756039
'nj kbi. gjcvj
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Василий Зенитов
1500756729
Ну хоть не поехала и то ладно
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igormaddog
1500768803
Милан просто уничтожал Баварию!!!
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ree466
1500776235
интересные новости!
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serppion
1500780068
Сочувствую Шпалычу. Он полон сил, хорошо работает, строит планы. А родня уже спорит, кто из наследников его часы носить будет...
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Anton-champion
1500787892
Бавария,видать сдала матч Милану....Я не верю ,в то что Бавария так слаба...
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mamba9090909
1500791007
Теперь будут не футбол смотреть и комментировать, а считать капли воды, пролившейся с крыши, после сильнейшего ливня. Видимо некоторым интересней играть под самим ливнем.
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