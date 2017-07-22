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    «Спартак» купит Пашалича. Крыша стадиона «Санкт-Петербург» снова протекла. Дайджест событий дня

    Крузе, которым интересуется «Спартак», хочет покинуть «Вердер»

    Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн сообщил, что нападающий Макс Крузе выразил желание покинут бременцев. Претендентами на 29-летнего игрока являются «Челси» и «Ливерпуль». Также на днях появилась информация, что предметный интерес к форварду проявляет «Спартак», который хочет взять его в аренду. В минувшем сезоне немец провел 24 поединка, записав на свой счет 15 голов. Сообщается, что «музыканты» готовы расстаться с футболистом за 18 миллионов евро.

    Бывший главный тренер «Базеля» может сменить Семина во главе «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель может возглавить «Локомотив». Как сообщает источник, 41-летний специалист рассматривается как основной кандидат на замену Юрию Семину, если результаты команды под руководством россиянина не устроят железнодорожников. Отметим, что с немецким тренером уже достигнута устная договоренность. Вместе с «Базелем» Фогель трижды становился чемпионом Швейцарии и дважды выигрывал национальный Кубок будучи помощником и главным тренером клуба.

    Источник: «Челси» хочет получить от продажи Пашалича в «Спартак» 14 миллионов

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, лондонский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего хорвата не менее 14 миллионов евро. Московская команда готова предложить за игрока не более 10 миллионов, а самому футболисту – контракт, рассчитанный на четыре года. Ранее сообщалось, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа. В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

    Международный кубок чемпионов. «Милан» разгромил «Баварию» с помощью дубля 19-летнего Кутроне

    «Бавария» потерпела разгромное поражение от «Милана» в матче Международного кубка чемпионов. Итальянский клуб выиграл у команды Карло Анчелотти со счетом 4:0. Дублем в составе «россонери» отметился 19-летний форвард Патрик Кутроне. Еще по голу на свой счет записали новобранцы команды Франк Кесси и Хакан Чалханоглу.

    Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год

    Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу. Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.

    Бонуччи: «В последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось»

    Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем уходе из клуба. Напомним, футболист за 42 миллиона евро перешел в «Милан». «Я отдал «Ювентусу» семь лет и надеялся уйти красиво. Хотелось чувствовать себя важным, но в последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось. Следствием этого стало то, что я покинул клуб. Я многое дал клубу, поэтому не чувствую себя каким-то предателем или наемником», – сказал Бонуччи.

    На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

    Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя. Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 20:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 23 июля 2017, 09:23

      Теперь будут не футбол смотреть и комментировать, а считать капли воды, пролившейся с крыши, после сильнейшего ливня. Видимо некоторым интересней играть под самим ливнем.

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 23 июля 2017, 08:31

      Бавария,видать сдала матч Милану....Я не верю ,в то что Бавария так слаба...

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 06:21

      Сочувствую Шпалычу. Он полон сил, хорошо работает, строит планы. А родня уже спорит, кто из наследников его часы носить будет...

      0
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      Рейтинг: +9

      ree466 23 июля 2017, 05:17

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 июля 2017, 03:13

      Милан просто уничтожал Баварию!!!

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 22 июля 2017, 23:52

      Ну хоть не поехала и то ладно

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 июля 2017, 23:40

      'nj kbi. gjcvj

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 22 июля 2017, 21:43

      Крыша потекла, пора на ремонт деньгу выделять, не верил, не верю и не буду верить. Таких воров, как в Питере со стадионом................слов нет."Ц..ки!!!!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > akku 23 июля 2017, 06:24

      Шо опять? Раскатать эту прорву под картофельное поле - больше толку будет!

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 июля 2017, 20:52

      "На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша".., у вас она уже давно течёт...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 июля 2017, 20:47

      крыша в питере уже не новость...,это анекдот

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