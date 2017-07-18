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  • Неймар согласился уйти из «Барселоны». В РФПЛ может появиться потолок зарплат. Дайджест событий дня

Неймар согласился уйти из «Барселоны». В РФПЛ может появиться потолок зарплат. Дайджест событий дня

18 июля 2017, 20:20
8

«Спартак» заинтересовался Нойштедтером

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер попал в сферу интересов «Спартака». Красно-белые отправили запрос в клуб по поводу возможного трансфера. Турки готовы рассмотреть предложение о продаже игрока из-за проблем с финансовым фэйр-плей. В прошедшем сезоне Нойштедтер сыграл за «Фенербахче» в 33 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Рубин» упростил «Спартаку» задачу по покупке Канунникова

Упростил, но ненамного. Руководство «Рубина» снизило для «Спартака» цену нападающего Максима Канунникова с шести до четырех миллионов евро. Ранее ходили слухи о том, что «Спартак» собирается потратить на футболиста не больше миллиона. Кроме того, сегодня появилась информация, согласно которой в случае трансфера агент игрока Павел Андреев получит 4 миллиона в качестве подъемных.

Карасев обслужит два дерби на одной неделе

Центральный матч второго тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверено отработать бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Напомним, сегодня Карасев обслуживает игру первого тура между «Динамо» и «Спартаком». Что касается остальных назначений, то «Зенит» с «Рубином» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи, а на встречу «Уфа»«Спартак»назначен подмосковный арбитр Алексей Сухой. Полный список – тут.

Ари скоро станет россиянином

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как продвигается процесс получения российского паспорта нападающим Ари, который недавно признался, что хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это – желание самого игрока. У него дочка – москвичка, она имеет российское гражданство», – сказал Геркус.

«Зенит» намерен приобрести еще одного аргентинца

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони стал следующей трансферной целью «Зенита». «Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», – сказал агент футболиста Хуан Крус. Сообщается, что трансфер аргентинца обойдется российскому клубу в десять миллионов евро.

Потолок зарплат может быть введен совсем скоро

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в российском футболе не исключена возможность введения потолка. «В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков. Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В сентябре-начале октября объявим все грядущие реформы – и по лимиту, и по потолку зарплат», – пояснил глава РФПЛ.

«Барселона» и «ПСЖ» на пороге громкого трансфера

Форвард «Барселоны» Неймар решил перейти в «ПСЖ» и уже принял предложение по личному контракту. Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за игрока сумму отступных в размере 222 миллиона евро, однако чуть позже информация была опровергнута. При этом источник утверждает, что сделка все-таки может состояться в течение следующих двух недель.

«Лудогорец» не может себе позволить контракт с Луческу

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу мог возглавить болгарский «Лудогорец», но в дело вмешались финансовые обстоятельства. Клуб не может потянуть зарплату специалиста, а Луческу хочет получать 4 миллиона евро в год – как в «Зените». Болгарский клуб готов платить ровно в восемь раз меньше. Именно поэтому переход не состоится.

Фото: orgullorojo.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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qw3rty33
1500400502
Неймар уже готовится на пенсию?
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igormaddog
1500438245
Скоро ещё на одного россиянина станет больше)))
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Бугимен
1500441029
Скоро Ари получит Российское гражданство и пойдет на пенсию...за чем это ЛОКО???
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Karpathian
1500444232
Прочитал "неймар согласился уйти из Барселоны в РФПЛ"
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neveldomha
1500445974
Видать охрененная у Луческо ипотека.
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Dino005
1500447972
Неймар в ПСЖ
Ответить
Maxim Nik
1500448339
А всё-таки за сколько Неймар к парижанам?
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