Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» проиграл «Краснодару». «Зенит» взял три очка в Хабаровске. Дайджест событий дня

«Рубин» проиграл «Краснодару». «Зенит» взял три очка в Хабаровске. Дайджест событий дня

16 июля 2017, 21:10
7

РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

В матче первого тура РФПЛ в Казани встретились местный «Рубин» и «Краснодар». В результативной встрече победа досталась южанам, которым помог дубль колумбийца Рикардо Лаборде. Эта встреча стала первой официальной для Курбана Бердыева, вернувшегося в Казань на пост главного тренера.

РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

Встреча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин. Отметим, что для тренера «Зенита» Роберто Манчини это был первый официальный матч во главе петербургской команды.

Рыбус перейдет в «Локомотив» за 1,5 миллиона

«Локомотив» договорился с «Лионом» о покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода игрока сборной Польши составит 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 28 матчах французского клуба, отдав две результативные передачи. Игрок присоединился к «Лиону» в июле 2016 года, перейдя из «Ахмата». За грозненский клуб поляк выступал с февраля 2012 года. За это время он сыграл 101 матч в РФПЛ и забил 18 голов. В июне футболист сказал, что готов вернуться в РФПЛ и отдает предпочтение клубам из Москвы.

«Милан» подписал с Бильей контракт на три года

Уже бывший полузащитник итальянского «Лацио» Лукас Билья, как и предполагалось ранее, подписал контракт с «Миланом». Срок соглашения рассчитан на три года. Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 20 миллионов евро. Билья выступал за «лациали» с 2013 года и успел провести за них 104 матча и забить 13 голов.

Источник: «Челси» интересуется Агуэро, Гвардиола готов отпустить аргентинца

Руководство «Челси» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщил работник испанского издания AS Ману Сайнц. Согласно источнику, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не против трансфера. В прошедшем сезоне Агуэро забил 33 гола и отдал семь результативных передач в 45 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В июне 29-летний игрок заявил о желании остаться в «Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «ПСЖ».

«Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести работу по покупке полузащитника испанской «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. В его приобретении заинтересован лично главный тренер Роберто Манчини, который планирует уговорить футболиста переехать на берега Невы. Проблемой является еще и то, что «Барселона» требует за атакующего футболиста как минимум 20 миллионов евро, а россияне готовы выложить не более 12 миллионов. Ранее Эль-Хаддади ответил на предложение «Зенита» отказом, объяснив это нежеланием уезжать в совершенно новую и незнакомую страну.

Нолито перешел из «Манчестер Сити» в «Севилью»

Футболист английского «Манчестер Сити» Нолито отныне является игроком испанской «Севильи». Спортсмен заключил с новым клубом контракт на три года. «Бомбардир» анонсировал этот переход ранее. Трансферная стоимость некогда футболиста «Барселоны» составляет на данный момент 12 миллионов евро. Нолито провел в «Сити» чуть больше года. В АПЛ он провел 19 матчей и забил четыре гола.

Фото: globallookpress.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vistavas
1500238399
Терпеть не могу агуэро...
Ответить
Джанни Родари
1500238471
первый блин всегда помятый....
Ответить
qw3rty33
1500240186
Краснодар молодец
Ответить
VeniaminS
1500240943
Хабаровчане играли неплохо!!!
Ответить
igormaddog
1500250534
Мне понравилась игра СКА Хабаровск,не стушевались перед Зенитом!!!
Ответить
a-rakhmatov
1500258441
Рубин играл в свой прошлогодний футбол....
Ответить
REDAT
1500268364
С победой наш Краснодар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
3
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
8
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Все новости
Все новости
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
4
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
40
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+