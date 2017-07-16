«Рубин» проиграл «Краснодару». «Зенит» взял три очка в Хабаровске. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

В матче первого тура РФПЛ в Казани встретились местный «Рубин» и «Краснодар». В результативной встрече победа досталась южанам, которым помог дубль колумбийца Рикардо Лаборде. Эта встреча стала первой официальной для Курбана Бердыева, вернувшегося в Казань на пост главного тренера.

РФПЛ. Манчини начал карьеру в «Зените» с победы над «СКА-Хабаровском»

Встреча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин. Отметим, что для тренера «Зенита» Роберто Манчини это был первый официальный матч во главе петербургской команды.

Рыбус перейдет в «Локомотив» за 1,5 миллиона

«Локомотив» договорился с «Лионом» о покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода игрока сборной Польши составит 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 28 матчах французского клуба, отдав две результативные передачи. Игрок присоединился к «Лиону» в июле 2016 года, перейдя из «Ахмата». За грозненский клуб поляк выступал с февраля 2012 года. За это время он сыграл 101 матч в РФПЛ и забил 18 голов. В июне футболист сказал, что готов вернуться в РФПЛ и отдает предпочтение клубам из Москвы.

«Милан» подписал с Бильей контракт на три года

Уже бывший полузащитник итальянского «Лацио» Лукас Билья, как и предполагалось ранее, подписал контракт с «Миланом». Срок соглашения рассчитан на три года. Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 20 миллионов евро. Билья выступал за «лациали» с 2013 года и успел провести за них 104 матча и забить 13 голов.

Источник: «Челси» интересуется Агуэро, Гвардиола готов отпустить аргентинца

Руководство «Челси» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщил работник испанского издания AS Ману Сайнц. Согласно источнику, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не против трансфера. В прошедшем сезоне Агуэро забил 33 гола и отдал семь результативных передач в 45 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В июне 29-летний игрок заявил о желании остаться в «Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «ПСЖ».

«Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести работу по покупке полузащитника испанской «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. В его приобретении заинтересован лично главный тренер Роберто Манчини, который планирует уговорить футболиста переехать на берега Невы. Проблемой является еще и то, что «Барселона» требует за атакующего футболиста как минимум 20 миллионов евро, а россияне готовы выложить не более 12 миллионов. Ранее Эль-Хаддади ответил на предложение «Зенита» отказом, объяснив это нежеланием уезжать в совершенно новую и незнакомую страну.

Нолито перешел из «Манчестер Сити» в «Севилью»

Футболист английского «Манчестер Сити» Нолито отныне является игроком испанской «Севильи». Спортсмен заключил с новым клубом контракт на три года. «Бомбардир» анонсировал этот переход ранее. Трансферная стоимость некогда футболиста «Барселоны» составляет на данный момент 12 миллионов евро. Нолито провел в «Сити» чуть больше года. В АПЛ он провел 19 матчей и забил четыре гола.

Фото: globallookpress.com