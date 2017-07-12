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  • Дуглас Коста – игрок «Ювентуса». Каррера хочет ужесточения лимита. Дайджест событий дня

Дуглас Коста – игрок «Ювентуса». Каррера хочет ужесточения лимита. Дайджест событий дня

12 июля 2017, 22:03
4

Каррера выступил за ограничение иностранцев в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо изменить. «Лимит на легионеров? Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики. Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах. Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.

«Спартак» продлил контракт с Зе Луишем на четыре года

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с форвардом команды Зе Луишем на четыре года. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. «26-летний Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за красно-белых 49 матчей и забил 15 голов. В составе сборной Кабо-Верде форвард провел 17 матчей и забил два мяча», – напоминает красно-белый клуб в официальном сообщении.

РФПЛ просит у «Матч ТВ» за показ турнира три миллиарда

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от переговоров по новому контракту о телетрансляциях турнира. Текущее соглашение с холдингом «Матч» закончится весной 2018 года, и согласно ему телекомпания платит за показ одного сезона 1,98 миллиарда рублей. Лига же хочет эту сумму увеличить на 50 процентов. «Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили сумму за показ на 50 процентов, однако они, возможно, хотят сохраниться в существующих параметрах», – сказал функционер.

Дани Алвес стал футболистом «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес стал игроком французского «ПСЖ». Южноамериканец уже получил игровую форму, которую при этом фактически создал своими руками (см. видео). Выступать за парижан футболист будет под номером «32». Срок контракта рассчитан на два года, за время которых игрок заработает 25 миллионов фунтов. Ранее Алвес сообщил, что в футбол играет не ради денег. Футболист пополнил команду Унаи Эмери в качестве свободного агента. Его предыдущей командой был итальянский «Ювентус», с которым они в минувшем европейском сезоне играли в финале Лиги чемпионов.

Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды

Полузащитник немецкой «Баварии» Дуглас Коста ушел в годичную аренду в итальянский «Ювентус» с правом последующего выкупа. За текущий трансфер туринцы заплатили шесть миллионов евро, а полностью приобрести смогут за 40. В минувшем сезоне Бундеслиги бразилец провел 22 матча, забил четыре гола.

Юсупов ушел в аренду в «Ростов»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур Юсупов ближайший сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. На берегах Дона хавбек будет выступать под седьмым номером. За сине-бело-голубых Юсупов выступает с 2015 года и успел провести за них 40 матчей, выиграв дважды Суперкубок России и однажды – Кубок России.

«Спартак» подписал контракт с физиотерапевтом сборной России

Физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, работающий в сборной России, вошел в штаб «Спартака». Как сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере, аргентинский специалист уже приступил к работе с командой.

Фото: psg.fr

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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зенит ничто
1499887514
массимо каррера плохое не скажет!не даром мы стали чемпионами!
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sidul1
1499892381
Ищет хорошего расположения со стороны Мутко?Не уверен в своих силах?
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TAGANROG 161
1499893892
Ростов собрал весь сброд,а глядишь Кучук что-то и слепит,хотя как тренер он тянет только на ФНЛ,пол сезона максимум проработает,а что касается слов Карреры,очень мудро и довольно ясно всё пояснил.
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сергей николаевич
1499928826
Кучук загонит Ростов в зону выживания
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