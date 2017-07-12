Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гершкович уверен, что при новой схеме лимита уменьшится количество некачественных легионеров

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал решение РФС изменить схему лимита на легионеров. Предполагается, что с сезона-2018/19 в заявке команды будет не более восьми игроков не с российским паспортом.

    «Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров. Поэтому наше решение, во-первых, сокращало количество иностранцев практически в два раза. Во-вторых, мы делали акцент на ограничение приезда в клубы РФПЛ некачественных легионеров, футболистов, которые не выступают за свои сборные.
    Прежде всего это касается команд из нижней части таблицы, у которых нет возможности покупать высокооплачиваемых легионеров. Поэтому они берут слабого иностранца и не предоставляют игровое время собственному воспитаннику. То есть, идут на поводу у агентов или преследуют какие-то личные интересы.

    Лимит в заявке мог бы исключить такие переходы. Все-таки клубы первой шестерки берут сильных иностранцев, за счет которых они могут конкурировать в Европе, а наши игроки прогрессируют выступая вместе с ними. Поэтому у лимита могут быть разные цифры – «10+15» или «8+17» – но главное думать о качестве приглашенных легионеров», – заявил Гершкович.

    Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что конкретная схема лимита на легионеров будет озвучена в сентябре.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 12 июля 2017, 13:35

      вот дурь!и зарплату получают за это,весь год часами на пролет думают 10+15 или 8+17?Прежде всего нужно убрать это болото Мутков,Гершковичей.Нужно,что бы футболом руководили не попализы Кремля,а смелые и умные люди,пример Галицкий.Только на опыт лучших чемпионатов нужно ровняться,а не высасывать из пальца схемы лимитов,если конечно футбол для страны важен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 09:31

      Да ничего не изменится например Амкар купит трех болгар и пять негров,и другие кто не сможет дорогих купить купят 8-х посредственных игрочишек.Давно уже толдычу пока не уберут гос. финансирование ничего не изменится Футбол в России искусственный не настоящий поэтому все как всегда толку ноль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 июля 2017, 08:55

      еще про потолок зарплат забыли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > ДАША Д 12 июля 2017, 09:53

      Почему забыли, потолки уберут, открытая веранда до небес.
      Нет на них ОБХСС.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11