Гершкович уверен, что при новой схеме лимита уменьшится количество некачественных легионеров

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал решение РФС изменить схему лимита на легионеров. Предполагается, что с сезона-2018/19 в заявке команды будет не более восьми игроков не с российским паспортом.

«Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров. Поэтому наше решение, во-первых, сокращало количество иностранцев практически в два раза. Во-вторых, мы делали акцент на ограничение приезда в клубы РФПЛ некачественных легионеров, футболистов, которые не выступают за свои сборные.

Прежде всего это касается команд из нижней части таблицы, у которых нет возможности покупать высокооплачиваемых легионеров. Поэтому они берут слабого иностранца и не предоставляют игровое время собственному воспитаннику. То есть, идут на поводу у агентов или преследуют какие-то личные интересы.

Лимит в заявке мог бы исключить такие переходы. Все-таки клубы первой шестерки берут сильных иностранцев, за счет которых они могут конкурировать в Европе, а наши игроки прогрессируют выступая вместе с ними. Поэтому у лимита могут быть разные цифры – «10+15» или «8+17» – но главное думать о качестве приглашенных легионеров», – заявил Гершкович.

Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что конкретная схема лимита на легионеров будет озвучена в сентябре.