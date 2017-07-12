Гершкович уверен, что при новой схеме лимита уменьшится количество некачественных легионеров

вот дурь!и зарплату получают за это,весь год часами на пролет думают 10+15 или 8+17?Прежде всего нужно убрать это болото Мутков,Гершковичей.Нужно,что бы футболом руководили не попализы Кремля,а смелые и умные люди,пример Галицкий.Только на опыт лучших чемпионатов нужно ровняться,а не высасывать из пальца схемы лимитов,если конечно футбол для страны важен.
Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал решение РФС изменить схему лимита на легионеров. Предполагается, что с сезона-2018/19 в заявке команды будет не более восьми игроков не с российским паспортом.
«Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров. Поэтому наше решение, во-первых, сокращало количество иностранцев практически в два раза. Во-вторых, мы делали акцент на ограничение приезда в клубы РФПЛ некачественных легионеров, футболистов, которые не выступают за свои сборные.
Прежде всего это касается команд из нижней части таблицы, у которых нет возможности покупать высокооплачиваемых легионеров. Поэтому они берут слабого иностранца и не предоставляют игровое время собственному воспитаннику. То есть, идут на поводу у агентов или преследуют какие-то личные интересы.
Лимит в заявке мог бы исключить такие переходы. Все-таки клубы первой шестерки берут сильных иностранцев, за счет которых они могут конкурировать в Европе, а наши игроки прогрессируют выступая вместе с ними. Поэтому у лимита могут быть разные цифры – «10+15» или «8+17» – но главное думать о качестве приглашенных легионеров», – заявил Гершкович.
Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что конкретная схема лимита на легионеров будет озвучена в сентябре.