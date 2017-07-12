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  • Гершкович уверен, что при новой схеме лимита уменьшится количество некачественных легионеров

Гершкович уверен, что при новой схеме лимита уменьшится количество некачественных легионеров

12 июля 2017, 06:30
4

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал решение РФС изменить схему лимита на легионеров. Предполагается, что с сезона-2018/19 в заявке команды будет не более восьми игроков не с российским паспортом.

«Когда мы разрабатывали эту схему лимита, в чемпионате России играло около 300 легионеров. Поэтому наше решение, во-первых, сокращало количество иностранцев практически в два раза. Во-вторых, мы делали акцент на ограничение приезда в клубы РФПЛ некачественных легионеров, футболистов, которые не выступают за свои сборные.
Прежде всего это касается команд из нижней части таблицы, у которых нет возможности покупать высокооплачиваемых легионеров. Поэтому они берут слабого иностранца и не предоставляют игровое время собственному воспитаннику. То есть, идут на поводу у агентов или преследуют какие-то личные интересы.

Лимит в заявке мог бы исключить такие переходы. Все-таки клубы первой шестерки берут сильных иностранцев, за счет которых они могут конкурировать в Европе, а наши игроки прогрессируют выступая вместе с ними. Поэтому у лимита могут быть разные цифры – «10+15» или «8+17» – но главное думать о качестве приглашенных легионеров», – заявил Гершкович.

Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что конкретная схема лимита на легионеров будет озвучена в сентябре.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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ДАША Д
1499838958
еще про потолок зарплат забыли.
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Garrincha58
1499841072
Да ничего не изменится например Амкар купит трех болгар и пять негров,и другие кто не сможет дорогих купить купят 8-х посредственных игрочишек.Давно уже толдычу пока не уберут гос. финансирование ничего не изменится Футбол в России искусственный не настоящий поэтому все как всегда толку ноль
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sidul1
1499855752
вот дурь!и зарплату получают за это,весь год часами на пролет думают 10+15 или 8+17?Прежде всего нужно убрать это болото Мутков,Гершковичей.Нужно,что бы футболом руководили не попализы Кремля,а смелые и умные люди,пример Галицкий.Только на опыт лучших чемпионатов нужно ровняться,а не высасывать из пальца схемы лимитов,если конечно футбол для страны важен.
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