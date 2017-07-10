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  • Карякин хочет, чтобы «Спартак» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Барселоной»

Карякин хочет, чтобы «Спартак» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Барселоной»

10 июля 2017, 00:17
12

Известный российский шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Карякин признался, что на групповом этапе турнира он хочет увидеть игру красно-белых с «Барселоной».

– Какие ожидания от Лиги чемпионов?

– Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной»!

– Хотите живьем увидеть Месси?

– Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за «Реал». Его даже приглашали на «Сантьяго Бернабеу» сделать символический удар по мячу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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SPARTAK M222222222
1499635474
Лучше с Легией, Брюгги.... Ну на последок можно и Барсу:D
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Aleksandr_1986_Spb_
1499635839
Чем халявней тем будет лучше - дальше пройдём,больше денег заработаем. А на кого-то сильного пусть в плей-офф попадем. Из группы хочется выйти
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lifter025
1499641375
Ну ты садо-мазохист...
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Ще Гевара
1499657147
Добрый
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Александр ЗА
1499665332
Да
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Одинокий волк Маквейд
1499665410
Назвался груздем - полезай в кузов, вышли в ЛЧ, выбирать не приходится, нужно рубиться с любым, иначе зачем выходили.
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Сибирь за Спартак
1499666083
Колхозников не будет в любом случае, а с Барсой мы уже играли.
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Svoysvoemubrat
1499666838
Без усиления мы будем там туристами.
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SPARTAK 85
1499689174
Кто бы не попался им легко со Спартаком не будет. Я в этом уверен.
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