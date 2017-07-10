Карякин хочет, чтобы «Спартак» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Барселоной»

Известный российский шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Карякин признался, что на групповом этапе турнира он хочет увидеть игру красно-белых с «Барселоной».

– Какие ожидания от Лиги чемпионов?

– Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной»!

– Хотите живьем увидеть Месси?

– Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за «Реал». Его даже приглашали на «Сантьяго Бернабеу» сделать символический удар по мячу.