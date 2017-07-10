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    Карякин хочет, чтобы «Спартак» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Барселоной»

    Известный российский шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком «Спартака», поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Карякин признался, что на групповом этапе турнира он хочет увидеть игру красно-белых с «Барселоной».

    – Какие ожидания от Лиги чемпионов?

    – Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной»!

    – Хотите живьем увидеть Месси?

    – Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за «Реал». Его даже приглашали на «Сантьяго Бернабеу» сделать символический удар по мячу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2017 00:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 июля 2017, 15:19

      Кто бы не попался им легко со Спартаком не будет. Я в этом уверен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 июля 2017, 09:07

      Без усиления мы будем там туристами.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 июля 2017, 08:54

      Колхозников не будет в любом случае, а с Барсой мы уже играли.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > klifS 10 июля 2017, 09:13

      Выбирать не приходится.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 июля 2017, 08:43

      Назвался груздем - полезай в кузов, вышли в ЛЧ, выбирать не приходится, нужно рубиться с любым, иначе зачем выходили.

      7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 июля 2017, 08:42

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 июля 2017, 06:25

      Добрый

      0
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      Рейтинг: +111

      lifter025 10 июля 2017, 02:02

      Ну ты садо-мазохист...

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 00:30

      Чем халявней тем будет лучше - дальше пройдём,больше денег заработаем. А на кого-то сильного пусть в плей-офф попадем. Из группы хочется выйти

      2
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 10 июля 2017, 00:24

      Лучше с Легией, Брюгги.... Ну на последок можно и Барсу:D

      1
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