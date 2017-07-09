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  • Колосков: «Словами о допинге в российском футболе нас просто провоцируют»

Колосков: «Словами о допинге в российском футболе нас просто провоцируют»

9 июля 2017, 21:34
3

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова экс-президента Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда, который призывает начать детальное расследование в российском футболе на предмет употребления игроками запрещенных препаратов. По мнению Колоскова, такие призывы есть не что иное, как провокация.

– Паунд – известный провокатор. Это человек, у которого в свое время была колоссальная власть – он возглавлял ВАДА. А потом в интервью заявлял, что не удивится, если многие команды проигнорируют чемпионат мира в России. Да, он подчеркнул, что не решает этот вопрос, но кто его за язык тянул? Зачем он разжигает эту тему? Так что заявления о назначении независимого следователя и то, старое – звенья одной цепи. В то же время ФИФА объявила, что допинг-контроль проводился и до, и во время, и после чемпионата мира в Бразилии. И все абсолютно чисты. Расцениваю как провокацию.

– РФС стоит принимать какие-то шаги?

– Никаких. Они пытаются втянуть нас в дискуссию о честности спорта и вокруг этого развернуть вакханалию опять. Чем меньше мы будем обращать внимания на таких, как Паунд, тем спокойнее будем готовиться к чемпионату мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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zico2205
1499625936
О каком допинге в российском футболе может идти речь??? Вы что господа ??? Да у нас наоборот половина лиги играет на расслабоне- нафига им вообще напрягаться??? А вот кокаинчиком побаловаться могут...
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insider_retro
1499630097
Провокации - по боку.... Главное - не попасть на развод... Повнимательней!...
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subbotaspartak
1499693223
К стенке провокатора, Или на Колыму, на каторгу.
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