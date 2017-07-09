Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Словами о допинге в российском футболе нас просто провоцируют»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова экс-президента Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда, который призывает начать детальное расследование в российском футболе на предмет употребления игроками запрещенных препаратов. По мнению Колоскова, такие призывы есть не что иное, как провокация.

    – Паунд – известный провокатор. Это человек, у которого в свое время была колоссальная власть – он возглавлял ВАДА. А потом в интервью заявлял, что не удивится, если многие команды проигнорируют чемпионат мира в России. Да, он подчеркнул, что не решает этот вопрос, но кто его за язык тянул? Зачем он разжигает эту тему? Так что заявления о назначении независимого следователя и то, старое – звенья одной цепи. В то же время ФИФА объявила, что допинг-контроль проводился и до, и во время, и после чемпионата мира в Бразилии. И все абсолютно чисты. Расцениваю как провокацию.

    – РФС стоит принимать какие-то шаги?

    – Никаких. Они пытаются втянуть нас в дискуссию о честности спорта и вокруг этого развернуть вакханалию опять. Чем меньше мы будем обращать внимания на таких, как Паунд, тем спокойнее будем готовиться к чемпионату мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2017 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:27

      К стенке провокатора,
      Или на Колыму, на каторгу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 22:54

      Провокации - по боку.... Главное - не попасть на развод... Повнимательней!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 июля 2017, 21:45

      О каком допинге в российском футболе может идти речь??? Вы что господа ??? Да у нас наоборот половина лиги играет на расслабоне- нафига им вообще напрягаться??? А вот кокаинчиком побаловаться могут...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11