Колосков: «Словами о допинге в российском футболе нас просто провоцируют»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова экс-президента Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда, который призывает начать детальное расследование в российском футболе на предмет употребления игроками запрещенных препаратов. По мнению Колоскова, такие призывы есть не что иное, как провокация.

– Паунд – известный провокатор. Это человек, у которого в свое время была колоссальная власть – он возглавлял ВАДА. А потом в интервью заявлял, что не удивится, если многие команды проигнорируют чемпионат мира в России. Да, он подчеркнул, что не решает этот вопрос, но кто его за язык тянул? Зачем он разжигает эту тему? Так что заявления о назначении независимого следователя и то, старое – звенья одной цепи. В то же время ФИФА объявила, что допинг-контроль проводился и до, и во время, и после чемпионата мира в Бразилии. И все абсолютно чисты. Расцениваю как провокацию.

– РФС стоит принимать какие-то шаги?

– Никаких. Они пытаются втянуть нас в дискуссию о честности спорта и вокруг этого развернуть вакханалию опять. Чем меньше мы будем обращать внимания на таких, как Паунд, тем спокойнее будем готовиться к чемпионату мира.