Руководитель академии «Барселоны» Сегура перешел на пост генерального менеджера клуба

Глава академии «Барселоны» Хосеп Сегура, который занимал данную должность на протяжении двух последних лет, назначен на пост генерального менеджера клуба. Он отвечал за трансферы в «Барселоне B» и молодежной команде U19. Теперь он будет заниматься тем же самым, но для первой команды.

Он начинал свой путь в «Барселоне» в качестве тренера детских команд в 1997 году. Затем он работал в греческих клубах «Олимпиакос» и АЕК. До возвращения в «Барселону» он также исполнял обязанности спортивного директора в «Ливерпуле».