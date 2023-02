Президент китайского клуба ушел в отставку после спорных решений судейской бригады

Президент китайского клуба «Баодин Инли Итун» Мэн Юнли написал заявление об уходе со этого поста по собственному желанию. В субботу состоялся матч первой лиги первенства Китая с «Уханем» (2:2), после которого Юнли заявил о возможности снятия команды с турнира из-за спорных решений судейской бригады: арбитр добавил 8 минут и назначил спорный пенальти.

CL1 Baoding Rongda owner announce withdraw from league and breaks down during post match presser, team conceded controversial pen vs Wuhan pic.twitter.com/rrP95R8Igl