Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент китайского клуба ушел в отставку после спорных решений судейской бригады

    Президент китайского клуба «Баодин Инли Итун» Мэн Юнли написал заявление об уходе со этого поста по собственному желанию. В субботу состоялся матч первой лиги первенства Китая с «Уханем» (2:2), после которого Юнли заявил о возможности снятия команды с турнира из-за спорных решений судейской бригады: арбитр добавил 8 минут и назначил спорный пенальти.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 16:09

      Президент - в отставку из-за судей !!!! Что-то новенькое в футболе ! Иди Президент ФК в Китае - то помощник главного тренера !!??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11