Немецкие игроки заняли больше половины символической сборной молодежного Евро

УЕФА обнародовал официальную символическую сборную завершившегося накануне молодежного чемпионата Европы. Больше всех в ней оказались представлены футболисты сборной Германии, которая победила в соревновании, проходившем в Польше.

Список наиболее отличившихся игроков выглядит так: Юлиан Поллерсбек, Джереми Толян, Никлас Штарк, Янник Герхардт (все – Германия), Милан Шкриньяр (Словакия), Максимилиан Арнольд, Макс Майер (оба – Германия), Дани Себальос, Сауль Ньигес, Марко Асенсио (все – Испания), Федерико Бернардески (Италия).

Лучшим футболистом турнира организаторы признали испанца Дани Себальоса.