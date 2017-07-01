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    Немецкие игроки заняли больше половины символической сборной молодежного Евро

    УЕФА обнародовал официальную символическую сборную завершившегося накануне молодежного чемпионата Европы. Больше всех в ней оказались представлены футболисты сборной Германии, которая победила в соревновании, проходившем в Польше.

    Список наиболее отличившихся игроков выглядит так: Юлиан Поллерсбек, Джереми Толян, Никлас Штарк, Янник Герхардт (все – Германия), Милан Шкриньяр (Словакия), Максимилиан Арнольд, Макс Майер (оба – Германия), Дани Себальос, Сауль Ньигес, Марко Асенсио (все – Испания), Федерико Бернардески (Италия).

    Лучшим футболистом турнира организаторы признали испанца Дани Себальоса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 18:33
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