Блог Vanity Fair стал победителем июньского сезона Блог-лиги

Завершен июньский сезон розыгрыша Блог-лиги. Победителем стал блог Vanity Fair. Он сделал восемь постов, самым популярным из которых стал прогноз на провал сборной России на Кубке конфедераций. Его просмотрели 7527 раз. Победитель Блог-лиги прошедшего сезона набрал 51151 очков.

Второе место досталось блогу Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. Ему удалось набрать 44985 рейтинговых очков, опубликовав 9 постов. Главным по просмотрам оказался тест: выигрывал игрок Лигу Чемпионов или нет?, собравший 8193 просмотра.

Замкнул тройку призеров победитель предыдущего сезона Блог-лиги блог Мирон Карелин, собравший 27908 просмотров. Его активность ограничилась тремя постами на старте сезона. Наиболее популярным материалом стала вера в трансфер Ибрагимовича в «Зенит». Этот пост просмотрели 6612 раз.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Июнь» до 9 июля.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!