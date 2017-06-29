Фурсенко: «Зенит» приобретет минимум двух сильных легионеров»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб приобретет минимум двух сильных легионеров.

При этом ранее функционер заявил, что летом сине-бело-голубые не будут делать мегапокупок.

– Вы сказали, что ведете переговоры с сильными легионерами. О каком количестве иностранцев идет речь?

– Минимум о двух.

– На какие позиции?

– Предлагаю набраться терпения. И вы, и наши болельщики скоро все сами увидите. Укреплены будут те линии, которые сейчас вызывают беспокойство тренерского штаба.

– Роберто Манчини доволен, как проходит трансферная кампания?

– Он в ней участвует.

– Можно сказать, что все идет по плану?

– Абсолютно.