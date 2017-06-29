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  • Фурсенко: «Зенит» приобретет минимум двух сильных легионеров»

Фурсенко: «Зенит» приобретет минимум двух сильных легионеров»

29 июня 2017, 19:11
6

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб приобретет минимум двух сильных легионеров.

При этом ранее функционер заявил, что летом сине-бело-голубые не будут делать мегапокупок.

– Вы сказали, что ведете переговоры с сильными легионерами. О каком количестве иностранцев идет речь?

– Минимум о двух.

– На какие позиции?

– Предлагаю набраться терпения. И вы, и наши болельщики скоро все сами увидите. Укреплены будут те линии, которые сейчас вызывают беспокойство тренерского штаба.

– Роберто Манчини доволен, как проходит трансферная кампания?

– Он в ней участвует.

– Можно сказать, что все идет по плану?

– Абсолютно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (6)
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Rebrova
1498753027
Интересно. нужна молодёжь. Желательно африканская или бразильская.
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kykyi
1498754133
"Кому и кобыла невеста". (с)
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Garrincha58
1498756608
Павон Паредес Манолас Ачериби или это все слухи
Ответить
карасевщина
1498756716
никто не едет к вам
Ответить
acer2003
1498758395
Разговоров много, а по факту никого
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Андрей Питерский
1498759560
Федю щас за 30 лямов купим а вааще своими играть будем и лимит не почем. Все отлично в Зените, а остальные нам завидуют (наша раша). Только почему то радости особой не чувствую...
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