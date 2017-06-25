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  • Экс-глава WADA о допинговом скандале сборной России: «ФИФА витает в облаках, если не считает это проблемой»

Экс-глава WADA о допинговом скандале сборной России: «ФИФА витает в облаках, если не считает это проблемой»

25 июня 2017, 09:50
19

«Бомбардир» писал о том, что все члены заявки сборной России на ЧМ-2014 подозреваются в употреблении допинга. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением о ситуации.

«На ФИФА лежит огромная ответственность по решению этой проблемы до начала чемпионата мира в 2018-м году. Они обязаны сообщать о процедурах, которые совершают, и о том, какие новости узнают в ходе процесса. В последние годы ФИФА очень много раз говорила о том, что нет никаких проблем. Создается впечатление, что организация витает в облаках. К данной ситуации надо подойти максимально серьезно», – считает Паунд.

Первенство мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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серега кашин
1498374789
всех же игроков проверяли и ничего не нашли, а сейчас вада опять дуру гонит
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STAFOR13
1498375554
защекан гейропейский, судьи и так начудили не в пользу нас на КК, вы так из США проверьте пол сборной в каждом виде спорта, тогда скулить не будете.
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dzhanavar
1498376169
После "шикарного" результата сборной на КК,нам ещё этого не хватало...
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Тоторо
1498377119
В своё время Россия и её союзники на выборах главы МОК не поддержали кандидатуру Паунда. Выиграл Рогге, а злопамятный Дик после этого начал свой "крестовый поход" против его обидевших. Разбирательство по играм в Сочи и Рио - это его рук дело. Но обида с годами не утихла, и он продолжает раздувать свои ноздри. Понятно, что всё это является "политическим заказом", а он лишь пешка. Но... Занялся бы уже в свои 75 лет какой-нибудь рыбной ловлей.)))
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bumer_moscow
1498377557
ужас
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slawianka
1498378184
Не волнуйтесь у Мудко все под контролем, А если что не так, опять слепит конфетку из г.вн. и скормит нам.
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RedGreenHooligan
1498379558
какой у них нафиг допинг? он игры сборной смотрел? там допингом и не пахнет... скорее они тормазуху пьют, но ни как не допинг...
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Егор Велунов
1498379678
Для очищения спорта от допинговых скандалов, надо в первую очередь проверить источники финансирования WADA, там очень дурно пахнет, после кучи больных чемпионов. включая таких душевно больных звёзд. как сёстры Уильямс или астматики победители тур Де Франс.
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Freyk
1498381808
Здесь многие так уверенно пишут, как будто они лучше самих футболистов знают, принимали они допинг или нет. Давайте подождем официальных результатов анализов, а потом уже будем делать выводы.
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Argon
1498383885
Не придумали еще тот допинг, который помог бы сборной России.
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