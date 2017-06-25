Экс-глава WADA о допинговом скандале сборной России: «ФИФА витает в облаках, если не считает это проблемой»

«Бомбардир» писал о том, что все члены заявки сборной России на ЧМ-2014 подозреваются в употреблении допинга. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением о ситуации.

«На ФИФА лежит огромная ответственность по решению этой проблемы до начала чемпионата мира в 2018-м году. Они обязаны сообщать о процедурах, которые совершают, и о том, какие новости узнают в ходе процесса. В последние годы ФИФА очень много раз говорила о том, что нет никаких проблем. Создается впечатление, что организация витает в облаках. К данной ситуации надо подойти максимально серьезно», – считает Паунд.

Первенство мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.