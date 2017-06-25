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    Экс-глава WADA о допинговом скандале сборной России: «ФИФА витает в облаках, если не считает это проблемой»

    «Бомбардир» писал о том, что все члены заявки сборной России на ЧМ-2014 подозреваются в употреблении допинга. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поделился мнением о ситуации.

    «На ФИФА лежит огромная ответственность по решению этой проблемы до начала чемпионата мира в 2018-м году. Они обязаны сообщать о процедурах, которые совершают, и о том, какие новости узнают в ходе процесса. В последние годы ФИФА очень много раз говорила о том, что нет никаких проблем. Создается впечатление, что организация витает в облаках. К данной ситуации надо подойти максимально серьезно», – считает Паунд.

    Первенство мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России.

    Источник: Daily Mail

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    25.06.2017 09:50
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 июня 2017, 21:48

      Ха-ха. И какой был смысл в допинге, если не смогли выйти из легкой группы, в которой помимо России играли Бельгия, Алжир и Южная Корея. Наша тогда заработали всего 2 очка.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 июня 2017, 12:44

      Не придумали еще тот допинг, который помог бы сборной России.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июня 2017, 12:44

      Выскажу неожиданную мыслю.Думаю кто то и поддержит.
      ...Вот щас WADA ,до кучи,прицепилась ,
      ну и куй с ними,пусть и дальше копають....
      !!! Может это всему народу и нужно,скорей попрут со своих мест
      говнофутбол производящих ,как то :
      №1 Мудько
      №2 Черчеса
      №3 сбродную олигархокривоножноукуренныхбуратинок,
      и многих других.....
      А-агласите в-весь с-список пжалуста.....:0))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 25 июня 2017, 12:49

      Хочу добавить,как раз по случаю,
      Что нет худа без добра.
      .........................................................................................................
      Стоит только вспомнить ,кто все это замутил -
      а чмо с подходящей фамилией ,он же Министр спорта ,футбола и куй знает еще чего.....

      1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь > alex1951 25 июня 2017, 14:38

      Есть худо, есть! Твой список со второго номера начинается, а первым идёт Россия.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 июня 2017, 12:10

      Здесь многие так уверенно пишут, как будто они лучше самих футболистов знают, принимали они допинг или нет. Давайте подождем официальных результатов анализов, а потом уже будем делать выводы.

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 25 июня 2017, 12:03

      допинг просроченный был походу

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 25 июня 2017, 11:34

      Для очищения спорта от допинговых скандалов, надо в первую очередь проверить источники финансирования WADA, там очень дурно пахнет, после кучи больных чемпионов. включая таких душевно больных звёзд. как сёстры Уильямс или астматики победители тур Де Франс.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Егор Велунов 25 июня 2017, 14:36

      А многократный олимпийский астматик с ружьём на лыжах? На пятом десятке медали берёт! Кумир молодёжи, блин...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 25 июня 2017, 11:32

      какой у них нафиг допинг? он игры сборной смотрел? там допингом и не пахнет... скорее они тормазуху пьют, но ни как не допинг...

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 25 июня 2017, 11:09

      Не волнуйтесь у Мудко все под контролем, А если что не так, опять слепит конфетку из г.вн. и скормит нам.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 июня 2017, 10:59

      ужас

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 25 июня 2017, 10:51

      В своё время Россия и её союзники на выборах главы МОК не поддержали кандидатуру Паунда. Выиграл Рогге, а злопамятный Дик после этого начал свой "крестовый поход" против его обидевших. Разбирательство по играм в Сочи и Рио - это его рук дело. Но обида с годами не утихла, и он продолжает раздувать свои ноздри. Понятно, что всё это является "политическим заказом", а он лишь пешка. Но... Занялся бы уже в свои 75 лет какой-нибудь рыбной ловлей.)))

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