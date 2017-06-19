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    В Ньоне пройдет жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов

    В понедельник, 19 июня в Ньоне состоится жеребьевка первого и второго отборочных раунда Лиги чемпионов. Матчи первого отборочного раунда пройдут 27/28 июня и 4/5 июля. Процедура жеребьевки выглядит следующим образом: все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Шары с названиями сеяных клубов помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.

    Список команд, которые примут участие в первом раунде:

    «ТНС»

    «Линфилд»

    «Викингур»

    «Хибернианс»

    «Санта-Колома»

    «Алашкерт»

    «Ла-Фиорита»

    «Европа»

    «Таллин»

    «Трепча'89»

    Игры второго отборочного раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля. Все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Затем команды могут разбить еще и по географическому принципу. Шары с названиями сеяных клубов из каждой подгруппы помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.

    Список команд, которые сыграют во втором раунде:

    «Селтик»

    «Зальцбург»

    «Копенгаген»

    «Лудогорец»

    БАТЭ

    «Легия»

    АПОЕЛ

    «Марибор»

    «Карабах»

    «Мальме»

    «Астана»

    «Партизан»

    «Риека»

    «Русенборг»

    «Шериф»

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    «Хабнарфьордюр»

    «Жилина»

    «Жальгирис»

    «Дандолк»

    «Вардар»

    «Дюделанж»

    «Кукес»

    «Зриньски»

    «Будучность»

    «Гонвед»

    «Мариехамн»

    «Спартак» Юрмала

    «Самтредия»

    Пять победителей первого отборочного раунда.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2017 07:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 20 июня 2017, 12:19

      Топим за Зальцбург! Соляная Крепость.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 июня 2017, 10:59

      Копенгаген тут вне конкуренции

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 19 июня 2017, 10:23

      Как бульбаш - в этом списке болею только за Батэ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 10:18

      а зачем? отдайте реалу уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 19 июня 2017, 10:08

      Бабло идет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 19 июня 2017, 09:52

      это пока нам не интересно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 июня 2017, 07:23

      Ждем с нетерпением

      2
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