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  • В Ньоне пройдет жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов

В Ньоне пройдет жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов

19 июня 2017, 07:04
12

В понедельник, 19 июня в Ньоне состоится жеребьевка первого и второго отборочных раунда Лиги чемпионов. Матчи первого отборочного раунда пройдут 27/28 июня и 4/5 июля. Процедура жеребьевки выглядит следующим образом: все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Шары с названиями сеяных клубов помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.

Список команд, которые примут участие в первом раунде:

«ТНС»

«Линфилд»

«Викингур»

«Хибернианс»

«Санта-Колома»

«Алашкерт»

«Ла-Фиорита»

«Европа»

«Таллин»

«Трепча'89»

Игры второго отборочного раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля. Все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Затем команды могут разбить еще и по географическому принципу. Шары с названиями сеяных клубов из каждой подгруппы помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.

Список команд, которые сыграют во втором раунде:

«Селтик»

«Зальцбург»

«Копенгаген»

«Лудогорец»

БАТЭ

«Легия»

АПОЕЛ

«Марибор»

«Карабах»

«Мальме»

«Астана»

«Партизан»

«Риека»

«Русенборг»

«Шериф»

«Хапоэль» Беэр-Шева

«Хабнарфьордюр»

«Жилина»

«Жальгирис»

«Дандолк»

«Вардар»

«Дюделанж»

«Кукес»

«Зриньски»

«Будучность»

«Гонвед»

«Мариехамн»

«Спартак» Юрмала

«Самтредия»

Пять победителей первого отборочного раунда.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (12)
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Zenit-84
1497846230
Ждем с нетерпением
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gandyv
1497855164
это пока нам не интересно
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slavko33002
1497856133
Бабло идет.
Ответить
карасевщина
1497856698
а зачем? отдайте реалу уже
Ответить
Parham
1497856983
Как бульбаш - в этом списке болею только за Батэ!!!
Ответить
Danish Dynamite
1497859168
Копенгаген тут вне конкуренции
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Zlatan2718
1497950387
Топим за Зальцбург! Соляная Крепость.
Ответить
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