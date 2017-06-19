В Ньоне пройдет жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов

В понедельник, 19 июня в Ньоне состоится жеребьевка первого и второго отборочных раунда Лиги чемпионов. Матчи первого отборочного раунда пройдут 27/28 июня и 4/5 июля. Процедура жеребьевки выглядит следующим образом: все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Шары с названиями сеяных клубов помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.
Список команд, которые примут участие в первом раунде:
«ТНС»
«Линфилд»
«Викингур»
«Хибернианс»
«Санта-Колома»
«Алашкерт»
«Ла-Фиорита»
«Европа»
«Таллин»
«Трепча'89»
Игры второго отборочного раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля. Все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Затем команды могут разбить еще и по географическому принципу. Шары с названиями сеяных клубов из каждой подгруппы помещаются в одну чашу, несеяных – в другую. Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.
Список команд, которые сыграют во втором раунде:
«Селтик»
«Зальцбург»
«Копенгаген»
«Лудогорец»
БАТЭ
«Легия»
АПОЕЛ
«Марибор»
«Карабах»
«Мальме»
«Астана»
«Партизан»
«Риека»
«Русенборг»
«Шериф»
«Хапоэль» Беэр-Шева
«Хабнарфьордюр»
«Жилина»
«Жальгирис»
«Дандолк»
«Вардар»
«Дюделанж»
«Кукес»
«Зриньски»
«Будучность»
«Гонвед»
«Мариехамн»
«Спартак» Юрмала
«Самтредия»
Пять победителей первого отборочного раунда.