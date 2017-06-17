Спортивный директор «Динамо-Спб» Орлов: «Есть интерес к Соловьеву. Вероятность перехода – 50 на 50»

Спортивный директор санкт-петербургского «Динамо» Андрей Орлов подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Факела» Ивану Соловьеву.

»Есть предметный интерес. Но у Соловьева есть контракт с «Факелом» (рассчитан до 2018 года – прим. «Бомбардира») и, возможно, другие предложения. Ведем диалог, но подробности раскрывать не буду. Вероятность перехода – 50 на 50. Сейчас подтверждением об интересе раздуем его стоимость до небес. Соловьев – воспитанник «Динамо». Наши тренеры тоже там работали, они его знают. Им всегда комфортно работать с футболистами, которые знают, какие требования будут к ним предъявляться», – сказал Орлов.

В следующем сезоне «Динамо» будет выступать в ФНЛ.