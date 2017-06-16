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    Карякин: «В финал Кубка конфедераций выйдут Россия и Чили»

    Сильнейший на данный момент российский шахматист Сергей Карякин, одним из увлечений которого является футбол, поделился прогнозом на стартующий 17-го июня Кубок конфедераций.

    «Кто выйдет в финал? Пусть это будут Россия и чилийцы, которые выстрелили на Кубке Америки, с которыми мы недавно играли. У них есть яркий очень лидер. Хотя, конечно, Португалия – фаворит. Но поставим на финал Россия – Чили», - определился гроссмейстер.

    Кроме того, Карякин выразил уверенность, что предстоящий сезон РФПЛ вновь выиграет московский «Спартак».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    16.06.2017 19:48
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 17 июня 2017, 00:01

      Играй лучше в шахматы молча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      мароко 16 июня 2017, 22:05

      Шутник однако !!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Mozaguin 16 июня 2017, 20:08

      Ага! Щас...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 16 июня 2017, 19:57

      Курил?)))

      1
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