Карякин: «В финал Кубка конфедераций выйдут Россия и Чили»

Сильнейший на данный момент российский шахматист Сергей Карякин, одним из увлечений которого является футбол, поделился прогнозом на стартующий 17-го июня Кубок конфедераций.

«Кто выйдет в финал? Пусть это будут Россия и чилийцы, которые выстрелили на Кубке Америки, с которыми мы недавно играли. У них есть яркий очень лидер. Хотя, конечно, Португалия – фаворит. Но поставим на финал Россия – Чили», - определился гроссмейстер.

Кроме того, Карякин выразил уверенность, что предстоящий сезон РФПЛ вновь выиграет московский «Спартак».