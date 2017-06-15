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В РФПЛ могут ввести видеоповторы

15 июня 2017, 12:44
18

РФС проявил заинтересованность в ведении системы видеоповторов в чемпионате России. Об этом сообщил глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

– Получали ли вы запрос от РФС запрос о внедрении системы видеоповторов в чемпионате России. Может ли она быть использована в Премьер-лиге в ближайшее время?

– Сейчас у нас 16 участников проекта. Есть много лиг, который являются наблюдателям. Да, РФС проявил заинтересованность, они следят за этим, но когда пойдет речь непосредственно о внедрении этой системы в России, я не могу сказать – спросите об этом у руководства вашего футбола.

Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Den Bull
1497519976
Лучше один раз потратиться, но зато теперь будет всё по чесноку!
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prtcs
1497520338
У нас когда будет надо, по техническим причинам работать не будут.
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Бугимен
1497520496
Давно пора,чтобы чемоданчики не заносили судьям!
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turist82
1497521125
Не быть тогда зениту в лидерах... Не получится уже половину Урала удалить
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levon_man
1497521567
Верное решение. А насчет не поучится - посмотрите удаление Варана в последней игре
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роналдон
1497522459
Ни РФС, ни РФПЛ , ни судьи не заинтересованы в введении видеоповторов. Порой за одну-две игры, напр. за право играть в ЛЧ или ЛЕ, отваливают треть всех затрат на повторы. И руководству клуба хорошо, и судьям с РФС хорошо. Только несправедливо проигравшей команде да болелам плохо. Так что интерес к введению повторов РФС проявляет, но ничего реально не делается, заявка не подана.
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Томь вперёд
1497522974
У нас в ней "лидеры" точно не заинтересованы!
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maior-60
1497524648
Главное, чтобы зрелищность не страдала. Можно взять в качестве примера правила из других видов спорта (теннис, волейбол), т.е. ограничить максимальное количество повторов в каждом тайме, например по три повтора по требованию каждой стороны.
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Popularov
1497525038
- Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! - В итальянской Серии А со следующего сезона будет использоваться система видеопомощника судьи. Начиная с сезона-2017/18 во всех матчах высшего дивизиона чемпионата Португалии будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR), сообщает официальный сайт федерации футбола страны. По информации португальского издания A Bola, её реализация обойдётся в € 1 млн. VAR призван помочь судьям в принятии решений при забитых голах, удалениях, пенальти и определении степени вины футболиста, который должен получить наказание. - В чемпионате Испании в сезоне-2017/18 появится система видеоповторов. За её внедрение выступает президент судейского комитета Виториано Санчес Аминио. По его мнению, эта система позволит ПОЛНОСТЬЮ искоренить ошибки арбитров в испанском чемпионате в пользу одной из команд. Предполагается, что система будет использована в самых крайних случаях, а за монитором будет следить специальный обученный ассистент арбитра. Судьи будут получать от него сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ. - Руководитель коллегии видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата страны. - ФИФА дала добро на использование этой системы. Судьи будут получать от ассистента - помощника судьи сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ и задержек матча не будет. Всё будет делаться быстро и оперативно, современная техника просмотра видео повторов это позволяет!!! ФИФА за последний год тестировала систему видеопомощника арбитра в товарищеских матчах, а также на молодёжном и клубном чемпионатах мира. - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! - Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто, за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА, подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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Serjoga
1497540331
Не верю! Не верю, что введут в РФПЛ видеоповторы в ближайшие 3 года или пока Будогосский во главе судейского корпуса!
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