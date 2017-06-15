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    В РФПЛ могут ввести видеоповторы

    РФС проявил заинтересованность в ведении системы видеоповторов в чемпионате России. Об этом сообщил глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

    – Получали ли вы запрос от РФС запрос о внедрении системы видеоповторов в чемпионате России. Может ли она быть использована в Премьер-лиге в ближайшее время?

    – Сейчас у нас 16 участников проекта. Есть много лиг, который являются наблюдателям. Да, РФС проявил заинтересованность, они следят за этим, но когда пойдет речь непосредственно о внедрении этой системы в России, я не могу сказать – спросите об этом у руководства вашего футбола.

    Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 12:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 июня 2017, 23:23

      Ключевое слово - "могут"...и этим всё сказано...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июня 2017, 18:25

      Не верю! Не верю, что введут в РФПЛ видеоповторы в ближайшие 3 года или пока Будогосский во главе судейского корпуса!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:42

      Если отладить, чтоб игру не затягивало,
      Я за новые правила.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 15 июня 2017, 15:09

      давно пора! а то кое кто борзеет!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 15 июня 2017, 14:35

      Зачем нужны повторы? Как с ними мы будем хаять судей за их ошибки?

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июня 2017, 14:10

      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!

      - В итальянской Серии А со следующего сезона будет использоваться система видеопомощника судьи.
      Начиная с сезона-2017/18 во всех матчах высшего дивизиона чемпионата Португалии будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR), сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
      По информации португальского издания A Bola, её реализация обойдётся в € 1 млн.
      VAR призван помочь судьям в принятии решений при забитых голах, удалениях, пенальти и определении степени вины футболиста, который должен получить наказание.

      - В чемпионате Испании в сезоне-2017/18 появится система видеоповторов.
      За её внедрение выступает президент судейского комитета Виториано Санчес Аминио.
      По его мнению, эта система позволит ПОЛНОСТЬЮ искоренить ошибки арбитров в испанском чемпионате в пользу одной из команд.
      Предполагается, что система будет использована в самых крайних случаях, а за монитором будет следить специальный обученный ассистент арбитра.
      Судьи будут получать от него сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ.

      - Руководитель коллегии видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата страны.
      - ФИФА дала добро на использование этой системы.
      Судьи будут получать от ассистента - помощника судьи сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков, ритм и темп матча при этом НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ и задержек матча не будет.
      Всё будет делаться быстро и оперативно, современная техника просмотра видео повторов это позволяет!!!
      ФИФА за последний год тестировала систему видеопомощника арбитра в товарищеских матчах, а также на молодёжном и клубном чемпионатах мира.

      - Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!

      - Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто, за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА, подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 июня 2017, 14:08

      хватит следить, пора вводить

      0
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 15 июня 2017, 14:04

      Главное, чтобы зрелищность не страдала. Можно взять в качестве примера правила из других видов спорта (теннис, волейбол), т.е. ограничить максимальное количество повторов в каждом тайме, например по три повтора по требованию каждой стороны.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2017, 13:41

      не могут, у кого есть деньги они в этом не заинтересованны, а кто заинтересован, так у тех и денег нет, этот порочный круг хрен кто разорвет.
      А одного Галицкого мало.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > FanatSerj 15 июня 2017, 15:15

      не мало а достаточно, главное чтобы не мешали гинеры и миллеры всякие

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 июня 2017, 13:36

      У нас в ней "лидеры" точно не заинтересованы!

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