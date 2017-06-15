В РФПЛ могут ввести видеоповторы

РФС проявил заинтересованность в ведении системы видеоповторов в чемпионате России. Об этом сообщил глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

– Получали ли вы запрос от РФС запрос о внедрении системы видеоповторов в чемпионате России. Может ли она быть использована в Премьер-лиге в ближайшее время?

– Сейчас у нас 16 участников проекта. Есть много лиг, который являются наблюдателям. Да, РФС проявил заинтересованность, они следят за этим, но когда пойдет речь непосредственно о внедрении этой системы в России, я не могу сказать – спросите об этом у руководства вашего футбола.

Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»