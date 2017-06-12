Моуринью хочет видеть Фабиньо в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Монако» Фабиньо может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. В услугах бразильца заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего игрока также претендуют «ПСЖ», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Контракт Фабиньо с монегасками рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 55 матчей, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.