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    Моуринью хочет видеть Фабиньо в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Монако» Фабиньо может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. В услугах бразильца заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

    Ранее сообщалось, что на 23-летнего игрока также претендуют «ПСЖ», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

    Контракт Фабиньо с монегасками рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 55 матчей, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

    Источник: Independent.co.uk

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    12.06.2017 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 12 июня 2017, 15:32

      А не проще Жозе в Монако перейти... Весь состав уже перебрал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 июня 2017, 15:11

      Монако разойдется на запчасти, поэтому гранда нового мировой футбол не получит!

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