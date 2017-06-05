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    Пепе перейдет в «ПСЖ», подписав двухлетний контракт

    Защитник «Реала» Пепе продолжит карьеру в «ПСЖ». Сообщается, что 34-летний игрок заключит с парижанами соглашение сроком на два года. Ранее появилась информация, что основным претендентом на португальца является «Интер».

    Основным стимулом перебраться в Париж для Пепе стало то, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери пообещал футболисту постоянное игровое время в стартовом составе.

    Контракт Пепе со сливочными истек в мае. В минувшем сезоне он выходил на поле в 18-ти поединках, отметившись двумя мячами и одной голевой передачей.

    Источник: Marca

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    05.06.2017 16:55
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