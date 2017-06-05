Пепе перейдет в «ПСЖ», подписав двухлетний контракт

Защитник «Реала» Пепе продолжит карьеру в «ПСЖ». Сообщается, что 34-летний игрок заключит с парижанами соглашение сроком на два года. Ранее появилась информация, что основным претендентом на португальца является «Интер».

Основным стимулом перебраться в Париж для Пепе стало то, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери пообещал футболисту постоянное игровое время в стартовом составе.

Контракт Пепе со сливочными истек в мае. В минувшем сезоне он выходил на поле в 18-ти поединках, отметившись двумя мячами и одной голевой передачей.