УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов на уик-энд

УЕФА рассматривает возможность проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов, за исключением 1/8 финала, в уик-энд. Данное предложение было выдвинуто «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что решение играть в выходные дни должно повысить доходы от телетрансляций на Американском континенте и в Азии. Изменения могут вступить в силу с 2021 года.

Напомним, финал турнира уже несколько лет проводится в субботу, в то время как остальные встречи – во вторник-среду. В решающем поединке нынешнего сезона «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет в Кардиффе, 3 июня.