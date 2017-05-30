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  • УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов на уик-энд

УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов на уик-энд

30 мая 2017, 16:29
12

УЕФА рассматривает возможность проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов, за исключением 1/8 финала, в уик-энд. Данное предложение было выдвинуто «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что решение играть в выходные дни должно повысить доходы от телетрансляций на Американском континенте и в Азии. Изменения могут вступить в силу с 2021 года.

Напомним, финал турнира уже несколько лет проводится в субботу, в то время как остальные встречи – во вторник-среду. В решающем поединке нынешнего сезона «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет в Кардиффе, 3 июня.

Источник: Francefootball
Лига чемпионов
Комментарии (12)
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Protosser
1496151963
Додумались, плеать.
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Чеба
1496152134
Пусть все будет как есть!
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levon_man
1496152582
Будет удобно
Ответить
С@НЁК.
1496153980
Было бы не плохо!
Ответить
овертайм
1496154706
а как же игры чемпионатов?) в англии итак сверхнасыщенный сезон
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dok66
1496155187
Опять деньги , и ничего личного . А как же внутренние чемпионаты и болельщики этих чемпионатов .
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Аристократ Олжик
1496157704
Англия начнет вылетать из ЛЧ и ЛЕ, уже на групповом этапе, так как призовые в этом турнире, и в подметки не годятся АПЛ
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zagrizlik
1496160329
Это будет бред. Весь календарь перекраивать.
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vsolon
1496168864
в уефа появились наши реформаторы)
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