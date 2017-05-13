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    Федун: «Спартак» должен сыграть в Лиге чемпионов так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие цели ставит перед собой московский клуб в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По словам функционера, выход из группы в главном еврокубке будет зависеть от проведенной селекции и жеребьевки.

    Напомним, «Спартак» досрочно стал чемпионом России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.

    – Леонид Федун построил стадион, создал академию и сделал «Спартак» чемпионом. У него есть внутренняя мотивация идти дальше?

    – Когда ты долго поднимаешься на гору, карабкаешься, срываешь ногти, хватаешься зубами и заползаешь – отдыхаешь и ликуешь. Но потом видишь – вот новая гора. В бизнесе так постоянно. Там я, слава Богу, уже 30 лет. Понимаю, что залез. Слезы радости, восторг. Глушаков с гитарой и банкой своего чудесного напитка на памятнике гладиатору. Ко мне в этом момент друзья подлетели – тоже устроили празднование. Правда, с другими напитками. Но уже на следующее утро вопросы: «А как же Лига чемпионов, следующий сезон, траты?». Новая гора.

    – В чем ее суть? Выйти из группы Лиги чемпионов?

    – Выйдем или нет – зависит от селекции. От жеребьевки. Но мы должны сыграть так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше». Нам очень тяжело давались матчи после больших встреч. «Крыльям» и «Ростову» проиграли после сложных поединков. С «Томью» после дерби с ЦСКА выглядели ужасно. Футболисты отдают себя больше чем на сто процентов. И дело не в возрасте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 12:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 мая 2017, 12:09

      именно так и желаю выступить в ЛЧ. Главное, чтоб Каррера не ушел.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:20

      Теперь замахнемся на ЛЧ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 13 мая 2017, 15:49

      Согласен

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      levspartak 13 мая 2017, 14:22

      Спартак чемпион!

      -3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 мая 2017, 14:22

      Оо-х затопчУт Пищевых злобные сантехники из какогонить Люксимбурга,или свирепые Датские почтмейстеры.Как пить дать затопчУт..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2017, 14:21

      Лишь бы не сыграли так,что бы кто то сказал(Ловчев или Бубнов) "хуже было некуда.."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 мая 2017, 13:56

      Селекцию надо проводить с умом,по ключевым позициям советоваться с Каррерой,использовать его связи с Конте... Надеюсь,всё будет в норме. Массимо доказал,что он истинный итальянский специалист,а итальянцы умеют играть в Европе...

      0
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      Рейтинг: +141

      datura 13 мая 2017, 13:38

      Суть в том, что игры Спартака в Лиге чемпионов станут большим футбольным праздником для фанатов и любителей спорта. Ждём в гости как можно более именитых соперников!

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 13 мая 2017, 13:35

      До первого АЕКа дойдут, как обычно.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 мая 2017, 13:29

      Спартаку в российском чемпионате повезло, а на международной арене вряд ли повезет.

      -1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > klifS 13 мая 2017, 13:37

      Хотя бы в том, что игра Зенита во второй половине чемпионата разладилась, ЦСКА тренера сменил, самый большой процент голов с дальней дистанции, это тоже везение своего рода. Стечение обстоятельств и Спартак молодцы, что воспользовались, стали чемпионами.

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > klifS 13 мая 2017, 13:40

      В отсутствии сильной конкуренции в этом сезоне. Когда осенью будет 2-3 матча в неделю (причем не с Томью), будет очень непросто. Дай бог справятся!

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