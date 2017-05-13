Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Спартак» должен сыграть в Лиге чемпионов так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше»

Федун: «Спартак» должен сыграть в Лиге чемпионов так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше»

13 мая 2017, 12:52
18

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие цели ставит перед собой московский клуб в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По словам функционера, выход из группы в главном еврокубке будет зависеть от проведенной селекции и жеребьевки.

Напомним, «Спартак» досрочно стал чемпионом России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.

– Леонид Федун построил стадион, создал академию и сделал «Спартак» чемпионом. У него есть внутренняя мотивация идти дальше?

– Когда ты долго поднимаешься на гору, карабкаешься, срываешь ногти, хватаешься зубами и заползаешь – отдыхаешь и ликуешь. Но потом видишь – вот новая гора. В бизнесе так постоянно. Там я, слава Богу, уже 30 лет. Понимаю, что залез. Слезы радости, восторг. Глушаков с гитарой и банкой своего чудесного напитка на памятнике гладиатору. Ко мне в этом момент друзья подлетели – тоже устроили празднование. Правда, с другими напитками. Но уже на следующее утро вопросы: «А как же Лига чемпионов, следующий сезон, траты?». Новая гора.

– В чем ее суть? Выйти из группы Лиги чемпионов?

– Выйдем или нет – зависит от селекции. От жеребьевки. Но мы должны сыграть так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше». Нам очень тяжело давались матчи после больших встреч. «Крыльям» и «Ростову» проиграли после сложных поединков. С «Томью» после дерби с ЦСКА выглядели ужасно. Футболисты отдают себя больше чем на сто процентов. И дело не в возрасте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1494669622
Когда-то, в конце 70-х, при Брежневе, был такой сериал - И это всё о нём. И программу Время называли также - И это всё о нём, и немного о погоде. Теперь все дружно читаем только про Спартак.
Ответить
krokodail
1494669805
Главное чтоб почтальоны не попались при жеребиловке.
Ответить
myelementisearth
1494671749
До первого АЕКа дойдут, как обычно.
Ответить
datura
1494671892
Суть в том, что игры Спартака в Лиге чемпионов станут большим футбольным праздником для фанатов и любителей спорта. Ждём в гости как можно более именитых соперников!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1494674491
Лишь бы не сыграли так,что бы кто то сказал(Ловчев или Бубнов) "хуже было некуда.."
Ответить
Тяп-Ляп.
1494674574
Оо-х затопчУт Пищевых злобные сантехники из какогонить Люксимбурга,или свирепые Датские почтмейстеры.Как пить дать затопчУт..
Ответить
levspartak
1494674577
Спартак чемпион!
Ответить
Bozigit
1494679766
Согласен
Ответить
OfaZavr
1494688822
Теперь замахнемся на ЛЧ!
Ответить
Diesel133
1494752983
именно так и желаю выступить в ЛЧ. Главное, чтоб Каррера не ушел.
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
2
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
2
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Все новости
Все новости
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
2
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+