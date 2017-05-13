Федун: «Спартак» должен сыграть в Лиге чемпионов так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие цели ставит перед собой московский клуб в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По словам функционера, выход из группы в главном еврокубке будет зависеть от проведенной селекции и жеребьевки.

Напомним, «Спартак» досрочно стал чемпионом России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.

– Леонид Федун построил стадион, создал академию и сделал «Спартак» чемпионом. У него есть внутренняя мотивация идти дальше?

– Когда ты долго поднимаешься на гору, карабкаешься, срываешь ногти, хватаешься зубами и заползаешь – отдыхаешь и ликуешь. Но потом видишь – вот новая гора. В бизнесе так постоянно. Там я, слава Богу, уже 30 лет. Понимаю, что залез. Слезы радости, восторг. Глушаков с гитарой и банкой своего чудесного напитка на памятнике гладиатору. Ко мне в этом момент друзья подлетели – тоже устроили празднование. Правда, с другими напитками. Но уже на следующее утро вопросы: «А как же Лига чемпионов, следующий сезон, траты?». Новая гора.

– В чем ее суть? Выйти из группы Лиги чемпионов?

– Выйдем или нет – зависит от селекции. От жеребьевки. Но мы должны сыграть так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше». Нам очень тяжело давались матчи после больших встреч. «Крыльям» и «Ростову» проиграли после сложных поединков. С «Томью» после дерби с ЦСКА выглядели ужасно. Футболисты отдают себя больше чем на сто процентов. И дело не в возрасте.