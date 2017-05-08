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    Алексис Санчес примет решение о своем будущем в конце сезона

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал о своих планах на будущее. Чилийский футболист признался, что нынешний сезон сложился для него не самым лучшим образом.

    «Этот сезон получился для меня не очень хорошим. Я ведь переходил в «Арсенал» для того, чтобы выигрывать трофеи. Разочарован, что в этом сезоне мы ничего не выиграем.

    Мое будущее? В конце сезона я обсужу ситуацию с «Арсеналом». Если начну размышлять о своих планах сейчас, то это может плохо сказаться на моей игре», – заявил форвард.

    Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Источник: Skysports

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    08.05.2017 14:50
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