Алексис Санчес примет решение о своем будущем в конце сезона

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал о своих планах на будущее. Чилийский футболист признался, что нынешний сезон сложился для него не самым лучшим образом.

«Этот сезон получился для меня не очень хорошим. Я ведь переходил в «Арсенал» для того, чтобы выигрывать трофеи. Разочарован, что в этом сезоне мы ничего не выиграем.

Мое будущее? В конце сезона я обсужу ситуацию с «Арсеналом». Если начну размышлять о своих планах сейчас, то это может плохо сказаться на моей игре», – заявил форвард.

Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».