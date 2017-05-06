Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи 27-го и 28-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания

    Руководство и сотрудники РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, партнеров Лиги, представители ведущих спортивных СМИ возложили цветы к Знамени Победы в Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации.

    «72 года назад закончилась самая страшная война, унесшая многие миллионы жизней. Она стала одной большой бедой на всех. Бедой, объединившей нации и народы. Не может и не должно быть конца нашей памяти. Мы гордимся нашим великим народом – народом-победителем!» – говорится в сообщении пресс-служба РФПЛ.

    В связи с этим, на предстоящих матчах 27-го и 28-го туров российской Премьер-лиги команды почтут память павших в Великой Отечественной Войне минутой молчания.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11