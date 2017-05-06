Матчи 27-го и 28-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания

Руководство и сотрудники РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, партнеров Лиги, представители ведущих спортивных СМИ возложили цветы к Знамени Победы в Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации.

«72 года назад закончилась самая страшная война, унесшая многие миллионы жизней. Она стала одной большой бедой на всех. Бедой, объединившей нации и народы. Не может и не должно быть конца нашей памяти. Мы гордимся нашим великим народом – народом-победителем!» – говорится в сообщении пресс-служба РФПЛ.

В связи с этим, на предстоящих матчах 27-го и 28-го туров российской Премьер-лиги команды почтут память павших в Великой Отечественной Войне минутой молчания.