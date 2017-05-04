Чемпион мира по шахматам Карпов: «Всегда был против «Спартака». Мне они столько гадостей по жизни наделали»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– За «Спартак» никогда не болел. У меня были причины не болеть за эту команду, я всегда был против этого общества. Мне столько гадостей по жизни наделали деятели «Спартака» в шахматах. Естественно, у меня к ним неприязнь.

– Даже к Старостину?

– Старостин в какой-то момент влез в шахматы, бегал против меня, агитировал за Каспарова. Вспомните советские времена: Озеров болел за «Спартак», судейство им всегда помогало. Поэтому у меня исторически к «Спартаку» внутреннее предубеждение.

После 26-ти туров чемпионата России команда Массимо Карреры лидирует в чемпионской гонке, опережая ЦСКА на 10 очков.