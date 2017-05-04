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  • Чемпион мира по шахматам Карпов: «Всегда был против «Спартака». Мне они столько гадостей по жизни наделали»

Чемпион мира по шахматам Карпов: «Всегда был против «Спартака». Мне они столько гадостей по жизни наделали»

4 мая 2017, 14:58
70

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– За «Спартак» никогда не болел. У меня были причины не болеть за эту команду, я всегда был против этого общества. Мне столько гадостей по жизни наделали деятели «Спартака» в шахматах. Естественно, у меня к ним неприязнь.

– Даже к Старостину?

– Старостин в какой-то момент влез в шахматы, бегал против меня, агитировал за Каспарова. Вспомните советские времена: Озеров болел за «Спартак», судейство им всегда помогало. Поэтому у меня исторически к «Спартаку» внутреннее предубеждение.

После 26-ти туров чемпионата России команда Массимо Карреры лидирует в чемпионской гонке, опережая ЦСКА на 10 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (70)
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nik55
1493901290
Карпов тебя кто просил болеть за Спартак? двигай пешки и не ной а Озеров при чем?
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nik55
1493901441
Мне они столько гадостей по жизни наделали-----от шахмат крыша поехала
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termin005
1493904086
Спартак будет чемпионом.... не пойму только, что болелы забыли про "Спартаковский стиль, кружева"? Тупо скучная команда.
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NEON-SM
1493906442
не вижу ничего общего у него и спартака, а когда спартак наконец-то придёт к титулу появляется какой-то зануда который не желает этого, как будто зенитовские власти ищут специально таких людей, в честь чего у него вообще брали интервью, тем более взрослый человек и такая лажа
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Axe111
1493908491
красавчик
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Абырвалг.
1493909108
Кто Карпов и кто такая жертва АЕКа???
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Сармат Ростов
1493913304
Старостина и Озерова не трогай своими вонючими шахматный и ручонками, гнида...
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ANDY38
1493919370
У любого нормального человека есть внутреннее неприятие свинарника...
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1493919500
Нормально всё сказал Карпов. Не любит он спартачей.. И я не люблю! Пусть сначала Спартак воспитает чемпионов не только по футболу,но и по шахматам,шашкам,баскетболу,гимнастике,биатлону,хоккею и ещё 17видам спорта,а потом уже мечтают догнать ЦСКА..Нас не догонят..
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radga
1493919715
Карпов - шахматист....... и что дальше? МЫ - любители футбола, при чем здесь шахматы? МЫ не лезим в твой вид спорта, не лезь и ты к НАМ.
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