Чемпион мира по шахматам Карпов: «Всегда был против «Спартака». Мне они столько гадостей по жизни наделали»

Озеров: "Гол!!! Х...й, штанга..." Евсеев: " Х...й вам, а не Европа!" - из истории русского спортивного репортажа.
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем отношении к «Спартаку».
– За «Спартак» никогда не болел. У меня были причины не болеть за эту команду, я всегда был против этого общества. Мне столько гадостей по жизни наделали деятели «Спартака» в шахматах. Естественно, у меня к ним неприязнь.
– Даже к Старостину?
– Старостин в какой-то момент влез в шахматы, бегал против меня, агитировал за Каспарова. Вспомните советские времена: Озеров болел за «Спартак», судейство им всегда помогало. Поэтому у меня исторически к «Спартаку» внутреннее предубеждение.
После 26-ти туров чемпионата России команда Массимо Карреры лидирует в чемпионской гонке, опережая ЦСКА на 10 очков.