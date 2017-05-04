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    Чемпион мира по шахматам Карпов: «Всегда был против «Спартака». Мне они столько гадостей по жизни наделали»

    Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    – За «Спартак» никогда не болел. У меня были причины не болеть за эту команду, я всегда был против этого общества. Мне столько гадостей по жизни наделали деятели «Спартака» в шахматах. Естественно, у меня к ним неприязнь.

    – Даже к Старостину?

    – Старостин в какой-то момент влез в шахматы, бегал против меня, агитировал за Каспарова. Вспомните советские времена: Озеров болел за «Спартак», судейство им всегда помогало. Поэтому у меня исторически к «Спартаку» внутреннее предубеждение.

    После 26-ти туров чемпионата России команда Массимо Карреры лидирует в чемпионской гонке, опережая ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.05.2017 14:58
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 мая 2017, 09:09

      Озеров: "Гол!!! Х...й, штанга..." Евсеев: " Х...й вам, а не Европа!" - из истории русского спортивного репортажа.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 мая 2017, 11:49

      Я вырос на репортажах Николая Озерова... И только сегодня в 55-летнем возрасте узнал, что он был болельщиком "Спартака"... :-))) Вот оно, настоящее искусство комментатора! Оно похлеще работы разведчика-нелегала!

      -1
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 4 мая 2017, 23:23

      Попытка журналиста привлечь внимание. Карпов, конечно, выдающийся шахматист. Спартак, безусловно, легендарный клуб. Ждем интервью об отношении Спартака к Карпову....

      -3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Ветеран17 5 мая 2017, 00:52

      А в "Спартаке" знают о существовании Карпова?

      0
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      ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino > multiscan 5 мая 2017, 09:57

      Да в Сраптаке дажы букаф не знают,там тупизна собралась.

      10
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      Рейтинг: +2250

      kvm 4 мая 2017, 22:16

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      жаль не засох каплей в трусах...

      -4
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 4 мая 2017, 21:57

      Николай Николаевич Озеров был очень скромным и честным и талантливым
      комментатором. Когда он работал за микрофоном, никто не мог догодаться
      за кого он страстно болел. Не то,что Орлов!!!

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 4 мая 2017, 20:41

      Карпов - шахматист....... и что дальше? МЫ - любители футбола, при чем здесь шахматы? МЫ не лезим в твой вид спорта, не лезь и ты к НАМ.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > radga 4 мая 2017, 21:31

      А ты что футболист???Вот и иди к своим жoпу дрочи.

      8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 4 мая 2017, 20:38

      Нормально всё сказал Карпов. Не любит он спартачей.. И я не люблю! Пусть сначала Спартак воспитает чемпионов не только по футболу,но и по шахматам,шашкам,баскетболу,гимнастике,биатлону,хоккею и ещё 17видам спорта,а потом уже мечтают догнать ЦСКА..Нас не догонят..

      -2
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > за ЦСКА с 1980г 4 мая 2017, 21:31

      Долбоёб ты.Причём этот твой бред.Вам перестали подсуживать,обида.Вы же знаете когда пристреливают коней.Покурите пока кеды.

      -1
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > за ЦСКА с 1980г 5 мая 2017, 00:56

      конявые всегда забирали талантливых(не зависимо от вида спорта!),какие уж тут заслуги! а писклявый Карпов- что же, как говорят,набери дерьма в рот и плюнь мне в лицо!

      2
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      Рейтинг: +17

      ANDY38 4 мая 2017, 20:36

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      У любого нормального человека есть внутреннее неприятие свинарника...

      -4
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > ANDY38 4 мая 2017, 21:33

      А ты чмошник наверно больше завоевал для России чем Спартак,да?

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Гладиатор++++=== 4 мая 2017, 21:45

      кхм, стесняюсь спросить, а что Спартак завоевал для России?

      4
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      Рейтинг: +151

      Hansson > Nevsky_RU 5 мая 2017, 08:37

      Копа де Сол

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Hansson 5 мая 2017, 18:15

      Почётно!!! Вопрос снимается с повестки))

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 4 мая 2017, 20:30

      вроде взрослый уже совсем а все обиды таит..он мне тоже не нравится..отхватил у государства весь этаж в доме в центре Москвы и все жалуется!!обидели карпушу да кто!!Старостин

      -1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 4 мая 2017, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто этг гавно пустил в эфир???????? Гнать поганой метлой.

      -4
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