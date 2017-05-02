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    Будогосский: «Не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта одного СМИ»

    Глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский поделился мнением о судействе в матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар»«Анжи» (0:0).

    – Как прокомментируете момент, когда рефери не засчитал из-за вне игры гол Смолова?

    – Впечатление такое, что да, вне игры было. Но, конечно, надо посмотреть с разных ракурсов. Опять мы говорим о проблемах показа.

    Один, даже два ракурса не всегда обеспечивают восприятие той ситуации, которая есть на самом деле. Иной раз берем не только телевизионную запись, но и запись команд. Иногда эта запись укрупняется, и в этом случае порой лучше видно, чем по телевизору. Хотя офсайдная камера позволяет определить положение вне игры. Но я еще раз скажу, что не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта, который есть в одном из средств массовой информации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2017 00:12
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