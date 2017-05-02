Будогосский: «Не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта одного СМИ»

Глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский поделился мнением о судействе в матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Анжи» (0:0).

– Как прокомментируете момент, когда рефери не засчитал из-за вне игры гол Смолова?

– Впечатление такое, что да, вне игры было. Но, конечно, надо посмотреть с разных ракурсов. Опять мы говорим о проблемах показа.

Один, даже два ракурса не всегда обеспечивают восприятие той ситуации, которая есть на самом деле. Иной раз берем не только телевизионную запись, но и запись команд. Иногда эта запись укрупняется, и в этом случае порой лучше видно, чем по телевизору. Хотя офсайдная камера позволяет определить положение вне игры. Но я еще раз скажу, что не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта, который есть в одном из средств массовой информации.