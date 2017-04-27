РФС получил информацию о взятии у 18-летних российских футболистов допинг-проб

Ответственный за проведение соревнований детско-юношеских команд федерации футбола Санкт-Петербурга Дмитрий Любин сообщил, что у игроков команд первой лиги (до 18 лет) были взяты допинг-пробы. Забор анализов провели специалисты Британского антидопингового агентства (UKAD).

«На матче первенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд «Динамо» — «Алмаз-Антей» несколько футболистов прошли процедуру допинг-контроля. Все было нормально, никаких внештатных проблем. Результатов мы не знаем, по срокам нам ничего не сказали. В РФС знают об этой ситуации, мы отправили протокол и всю информацию о том, что у ребят брали пробы», – заявил Любин.