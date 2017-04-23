Албин предложил заменить рок на стадионе «Санкт-Петербург» на музыку Чайковского, Шуберта или казачьего хора

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил заменить рок, звучащий на стадионе «Санкт-Петербург», на классическую музыку или песни казачьего хора.

Напомним, вчера арена приняла первый официальный матч: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» одержал победу над «Уралом» (2:0).

«Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на «Санкт-Петербурге», на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова.

Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене «Санкт-Петербург», меня, честно говоря, сильно смущает», – сказал Албин.

Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.