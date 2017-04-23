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  • Албин предложил заменить рок на стадионе «Санкт-Петербург» на музыку Чайковского, Шуберта или казачьего хора

Албин предложил заменить рок на стадионе «Санкт-Петербург» на музыку Чайковского, Шуберта или казачьего хора

23 апреля 2017, 16:40
11

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил заменить рок, звучащий на стадионе «Санкт-Петербург», на классическую музыку или песни казачьего хора.

Напомним, вчера арена приняла первый официальный матч: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» одержал победу над «Уралом» (2:0).

«Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на «Санкт-Петербурге», на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова.

Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене «Санкт-Петербург», меня, честно говоря, сильно смущает», – сказал Албин.

Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Непутриот
1492955030
Какие же все наши воры "путриоты"!
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sidors32
1492956024
А ещё можно "Прощание славянки" , Похоронный марш или что-нибудь цыганское
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rubinovyi2
1492958007
Лучше на казачьи песни...,ведь давно известно,что Питер-родина казачества!
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kykyi
1492958491
Что бы не "заводились" можно колыбельную включить. Только, пожалуйста, футболистам раздайте перед матчем беруши, а то весь Бзденит уснет прямо на поле, итак еле шевелится.
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kvm
1492958928
а ведь раньше был слюняев...
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yellowbess
1492959034
ппц! давайте тогда уж леонтьева с киркоровым включайте!
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bset
1492960926
Ну да. Когда деньги чужие тратишь на строительство стадиона, возвращать обратно их не нужно, можно и заморочиться с такими непопулярными концертами.
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kykyi
1492960932
А вдруг затянут "Распрягайте хлопцы кони. да лягайте спочивать", Что тогда будет?
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Юрэс
1492964176
Да на СОН она тянет твоя музыка
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