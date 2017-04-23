Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Албин предложил заменить рок на стадионе «Санкт-Петербург» на музыку Чайковского, Шуберта или казачьего хора

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил заменить рок, звучащий на стадионе «Санкт-Петербург», на классическую музыку или песни казачьего хора.

    Напомним, вчера арена приняла первый официальный матч: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» одержал победу над «Уралом» (2:0).

    «Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на «Санкт-Петербурге», на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова.

    Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене «Санкт-Петербург», меня, честно говоря, сильно смущает», – сказал Албин.

    Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 23 апреля 2017, 19:16

      Да на СОН она тянет твоя музыка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2017, 18:22

      А вдруг затянут "Распрягайте хлопцы кони. да лягайте спочивать", Что тогда будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 апреля 2017, 18:22

      Ну да. Когда деньги чужие тратишь на строительство стадиона, возвращать обратно их не нужно, можно и заморочиться с такими непопулярными концертами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      yellowbess 23 апреля 2017, 17:50

      ппц! давайте тогда уж леонтьева с киркоровым включайте!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > yellowbess 23 апреля 2017, 18:23

      Сергея Зверева еще можно.
      "Звезда в шоке", после каждого пропущенного гола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 23 апреля 2017, 17:48

      а ведь раньше был слюняев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2017, 17:41

      Что бы не "заводились" можно колыбельную включить. Только, пожалуйста, футболистам раздайте перед матчем беруши, а то весь Бзденит уснет прямо на поле, итак еле шевелится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 апреля 2017, 17:33

      Лучше на казачьи песни...,ведь давно известно,что Питер-родина казачества!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 23 апреля 2017, 17:00

      А ещё можно "Прощание славянки" , Похоронный марш или что-нибудь цыганское

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 23 апреля 2017, 16:43

      Какие же все наши воры "путриоты"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Непутриот 23 апреля 2017, 17:46

      "Прогнутся"-это все, что они умеют. Построить крышу над стадионом, они не умеют. "Пробудить" траву в мае месяце, они не умеют. Вот, чтобы не посадили, приходится петь казачьи песни, хором, как Швондеры пели Интернационал.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11