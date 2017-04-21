«Газпрому» не понравились VIP-ложи на «Крестовском»

Ну все народ, готовься. Фактически было сказано: "Очередное повышения цен на газ не за горами". Пора уже Миллера на нары за разбазаривание денег народных
VIP-ложи на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут перестроены. По информации источника, их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома», которое за свой счет проведет реконструкцию.
Сообщается, что будут снесены и заново построены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, которая предназначена для расположения команд.
Напомним, первая встреча на «Крестовском» пройдет 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».
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