«Газпрому» не понравились VIP-ложи на «Крестовском»

VIP-ложи на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут перестроены. По информации источника, их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома», которое за свой счет проведет реконструкцию.

Сообщается, что будут снесены и заново построены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, которая предназначена для расположения команд.

Напомним, первая встреча на «Крестовском» пройдет 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».

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