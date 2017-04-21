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«Газпрому» не понравились VIP-ложи на «Крестовском»

21 апреля 2017, 23:29
28

VIP-ложи на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут перестроены. По информации источника, их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома», которое за свой счет проведет реконструкцию.

Сообщается, что будут снесены и заново построены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, которая предназначена для расположения команд.

Напомним, первая встреча на «Крестовском» пройдет 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».

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Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (28)
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Д Альбертини
1492808042
Так стоимость стадиона медленно и верно приближается к охулиарду))
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Вадим 1972
1492808758
Ничего "Газпром" не обеднеет.
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NEMETSRUS
1492811349
А что джакузи нет чтоб купаясь футбол смотреть или что ?:-)
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Gornostay
1492812029
И то правда: VIP-ложи самое важное на футбольном стадионе)) Все остальное,в том числе и поле могут подождать! "За свой счет проведет реконструкцию" не убавить,не прибавить-нетленка!!
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ufos73
1492814314
А че мелочиться? Давайте весь стадион разнесем и новый построим! )))
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Павелий
1492816067
Больше подробностей! Что значит "не понравились"? Они что девочек в бане просматривали?
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Клим Чугункин.
1492832812
Руководство Газпрома,за свой счёт......Ждите повышения счетов за газ.
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пряник929
1492834558
Раздайте столько же денег пенсионерам и хватит уже прибыль свою получать внутри страны при убытках на экспорте
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eleng
1492838558
Бояре остались недовольны, холопам подтянуть пояса
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serhz
1492842130
Этот Миллер зажрался и охамел от безнаказанности ! ! - в нищей стране собирающей по смскам деньги больным детям , с пенсиями по 8 тысяч , слепили стадион стоимостью в четыре раза превышающей изначальную - так ему теперь ложа не нравится , посадите его на деревянную скамеечку -пора привыкать к нарам .
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