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    «Газпрому» не понравились VIP-ложи на «Крестовском»

    VIP-ложи на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут перестроены. По информации источника, их качеством осталось недовольно руководство «Газпрома», которое за свой счет проведет реконструкцию.

    Сообщается, что будут снесены и заново построены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, которая предназначена для расположения команд.

    Напомним, первая встреча на «Крестовском» пройдет 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».

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    Источник: Fontanka.ru

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    21.04.2017 23:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +27

      Mikal 22 апреля 2017, 17:09

      Ну все народ, готовься. Фактически было сказано: "Очередное повышения цен на газ не за горами". Пора уже Миллера на нары за разбазаривание денег народных

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 апреля 2017, 16:06

      Вложить пару-тройку "лимонов" на новый ремонт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 22 апреля 2017, 15:42

      давайте скинемся и поможем им.у мнея плёнка не нужная для крыши на даче осталась.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 апреля 2017, 13:35

      и небо над стадионом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 апреля 2017, 09:42

      Сразу вспомнился фильм "Жмурки".
      "Ты зачем мне такую ванную построил"
      "Такой проект был, вы же сами утверждали дизайн"
      "Дизайн, в гробу я видел твой дизайн"

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 апреля 2017, 09:22

      Этот Миллер зажрался и охамел от безнаказанности ! ! - в нищей стране собирающей по смскам деньги больным детям , с пенсиями по 8 тысяч , слепили стадион стоимостью в четыре раза превышающей изначальную - так ему теперь ложа не нравится , посадите его на деревянную скамеечку -пора привыкать к нарам .

      5
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 апреля 2017, 08:36

      не по статусу . хотя бы молчком делали, за счет народа, не стыда не совести

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 22 апреля 2017, 08:22

      Бояре остались недовольны, холопам подтянуть пояса

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2017, 07:15

      Раздайте столько же денег пенсионерам и хватит уже прибыль свою получать внутри страны при убытках на экспорте

      3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 22 апреля 2017, 06:46

      Руководство Газпрома,за свой счёт......Ждите повышения счетов за газ.

      7
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