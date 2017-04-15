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Клубы РФПЛ будут проверены на допинг

15 апреля 2017, 13:12
3

В пятницу, 14 апреля РФПЛ направила письмо клубам Премьер-лиги с просьбой предоставить информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года. Сделано это было на основании письма руководству лиги от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому, запрашиваемые данные являются необходимыми для повышения эффективности планирования допинг-тестирования футболистов.

«В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), поручением Президента РФС В.Л. Мутко, запросами РУСАДА и UKAD, прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП «РФПЛ» информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. <название клуба> (Стандартная форма и инструкция для ее заполнения, а также копия запроса РУСАДА прилагаются в прикрепленных файлах).

В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА <контактное лицо>«, – говорится в тексте письма РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Зюпа
1492251407
Это чо теперь и пиво не пить что ли?
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сергей николаевич
1492254556
теперь в Росии должны играть футболисты поддерживающие здоровый образ жизни)))
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