Энрике: «Я отлично помню финал Лиги чемпионов против «Ювентуса», но предстоящий четвертьфинал – совсем другая история»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«По сравнению с берлинским финалом появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч – совсем другая история.

Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве», – сказал испанец.

Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2014/15 между испанской и итальянской командами завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

Первая встреча стадии пройдет в Турине состоится 11-го апреля.