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    Энрике: «Я отлично помню финал Лиги чемпионов против «Ювентуса», но предстоящий четвертьфинал – совсем другая история»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «По сравнению с берлинским финалом появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Я отлично помню тот финал, но этот матч – совсем другая история.

    Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве», – сказал испанец.

    Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2014/15 между испанской и итальянской командами завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

    Первая встреча стадии пройдет в Турине состоится 11-го апреля.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2017 20:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 11 апреля 2017, 17:01

      исправили уже, чё минусуете ? было написано что матч 10 го

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 10 апреля 2017, 21:03

      что за шляпа ? матч разве сегодня ?

      -1
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