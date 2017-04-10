Бубнов заявил, что его не убеждает игра «Спартака» в обороне

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что красно-белые убедительно выглядят в обороне. По его мнению, в команде нет стабильной связки центральных защитников.

«Спартак» чуть ли не в каждом матче ротирует защитников. Игра в обороне «Спартака» меня не убеждает. Основная связка Карреры? Кутепов и... Тут можно перечислять. Джикия? Он был хорош и сыграл неплохо, но у него был брак в передачах вперед. Его поставили на важную игру, и в целом он выглядел достойно», – сказал Бубнов.

После 22-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей – ЦСКА и «Зенит» – на восемь очков.