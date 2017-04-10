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  • Бубнов заявил, что его не убеждает игра «Спартака» в обороне

Бубнов заявил, что его не убеждает игра «Спартака» в обороне

10 апреля 2017, 18:56
11

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что красно-белые убедительно выглядят в обороне. По его мнению, в команде нет стабильной связки центральных защитников.

«Спартак» чуть ли не в каждом матче ротирует защитников. Игра в обороне «Спартака» меня не убеждает. Основная связка Карреры? Кутепов и... Тут можно перечислять. Джикия? Он был хорош и сыграл неплохо, но у него был брак в передачах вперед. Его поставили на важную игру, и в целом он выглядел достойно», – сказал Бубнов.

После 22-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей – ЦСКА и «Зенит» – на восемь очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (11)
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user3618
1491843099
Очень хочется чтобы спартак стал чемпионом, болею за локомотив, надеюсь в следующем сезоне противостояние начала 2000, когда мы надирали зад не только спартаку , но и реалу.
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Диктор
1491844190
Главное она нам нравится,а на твое мнение эхсперта всем начхать.
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Мары
1491844730
Да уж. Ребятам учиться ещё и учиться.Самим игра в обороне не нравится.
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Супермачо
1491845007
Оборона нашей сильной стороной никогда не была. В этом сезоне лучше, но провалов море. Самая слабая линия как была, так и осталась.
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Krics
1491845567
Даже я, кривоногий, с пивным брюхом, диванный эксперт:" Вижу!" Чем я хуже "футбольного эксперта".
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Snerg
1491847103
Я это все понимаю ) но когда у спартака была сильная оборона? ) если я честно я и не припомню, всегда оборона компенсировалась атакой )
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Snerg
1491847492
А если еще глубже разобраться по 4 мяча от крылышек и от зенита остаётся 11 мячей в 20 матчах не так уж и плохо, вообще то...
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Д Альбертини
1491848625
прикиньте линию обороны (слева-направо): Комбаров, Кутепов, Джикия, Тигиев, а?)) интересно, как бы они играли)
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