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    Бубнов заявил, что его не убеждает игра «Спартака» в обороне

    Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что красно-белые убедительно выглядят в обороне. По его мнению, в команде нет стабильной связки центральных защитников.

    «Спартак» чуть ли не в каждом матче ротирует защитников. Игра в обороне «Спартака» меня не убеждает. Основная связка Карреры? Кутепов и... Тут можно перечислять. Джикия? Он был хорош и сыграл неплохо, но у него был брак в передачах вперед. Его поставили на важную игру, и в целом он выглядел достойно», – сказал Бубнов.

    После 22-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей – ЦСКА и «Зенит» – на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    10.04.2017 18:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 апреля 2017, 21:23

      прикиньте линию обороны (слева-направо): Комбаров, Кутепов, Джикия, Тигиев, а?)) интересно, как бы они играли)

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Д Альбертини 10 апреля 2017, 23:23

      Выносить нужно без всяких раздумий об игре в пас, когда опасность близка.Просто выносить всё что летит в штрафную...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 10 апреля 2017, 23:27

      Так меня учил тренер, царство ему небесное.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ribavadim 11 апреля 2017, 07:08

      Большая часть мячей, которые были пропущены, Это фланговые навесы в штрафную..

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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 апреля 2017, 21:04

      А если еще глубже разобраться по 4 мяча от крылышек и от зенита остаётся 11 мячей в 20 матчах не так уж и плохо, вообще то...

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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 апреля 2017, 20:58

      Я это все понимаю ) но когда у спартака была сильная оборона? ) если я честно я и не припомню, всегда оборона компенсировалась атакой )

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      Рейтинг: +893

      Krics 10 апреля 2017, 20:32

      Даже я, кривоногий, с пивным брюхом, диванный эксперт:" Вижу!"
      Чем я хуже "футбольного эксперта".

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 апреля 2017, 20:23

      Оборона нашей сильной стороной никогда не была. В этом сезоне лучше, но провалов море. Самая слабая линия как была, так и осталась.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 20:18

      Да уж. Ребятам учиться ещё и учиться.Самим игра в обороне не нравится.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 20:09

      Главное она нам нравится,а на твое мнение эхсперта всем начхать.

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 10 апреля 2017, 19:51

      Очень хочется чтобы спартак стал чемпионом, болею за локомотив, надеюсь в следующем сезоне противостояние начала 2000, когда мы надирали зад не только спартаку , но и реалу.

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