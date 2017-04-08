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    «Спартак» не поддержал идею «Зенита» о создании закрытой лиги

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что красно-белые не поддерживают идею генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова о создании закрытой лиги.

    Ранее гендиректор сине-бело-голубых предложил создать систему лиг (с определенным ограниченным количества команд) с четко прописанным набором целевых показателей, необходимых для участия в них.

    «Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании Премьер-лиги. Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ», – сказал Измайлов.

    Источник: ТАСС

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    08.04.2017 18:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:24

      НАЦПРОЖЕКТ ТОЛЬКО В ЗАКРЫТОЙ ЛИГЕ МОЖЕТ СТАТЬ ШАМПИНЬОНОМ))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2017, 19:57

      Правильно-нечего поддерживать дурное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 апреля 2017, 19:51

      когда же вы млять закроетесь уже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2017, 19:37

      В этом году Зенит полным составом от руководства до игроков не перестаёт разочаровывать

      4
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan > APchelov 8 апреля 2017, 21:03

      Самое главное, утратили свою игру - Зенитовскую. Скоро конец сезона, а игры нет. Ладно, в этом уже первого места не видать, так за второе хотя бы поборолись, но с такой игрой не видать и второго.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 апреля 2017, 19:16

      Создали бы два Зенита
      И играли б друг с дружкой,
      И спали б друг с дружкой..
      Вполне упакованная инфраструктура,
      Дзюба... дура...

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 19:06

      Было б что поддерживать, хотя идея Зенита понятна как три копейки.
      Самодостаточные клубы со своей армией болельщиков и естественно совершенно другие деньги.Народ ? А по уху этому народу.Кто они такие вообще этот народ.Как они вообще чего то могут хотеть.Быдло поганое.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Мары 8 апреля 2017, 21:49

      Без народа (то есть болельщиков) ни один клуб не может существовать! И в любом клубе это понимают. Только у руководства Зенита, как и у многих наших крупных чиновников, как мне кажется, неправильные представления о том, чего народ хочет на самом деле. Там многие простых людей за дикарей принимают, как мне кажется, и свои действия строят, основываясь на этом очень спорном предположении.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Smekaev 8 апреля 2017, 22:55

      Дим здравствуй.
      Мне кажется, что там всё основывается на хотелках. Хотят сегодня одно, будет одно.Хотят другое будет другое и ни какой народ их не интересует.

      -2
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