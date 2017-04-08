«Спартак» не поддержал идею «Зенита» о создании закрытой лиги

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что красно-белые не поддерживают идею генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова о создании закрытой лиги.

Ранее гендиректор сине-бело-голубых предложил создать систему лиг (с определенным ограниченным количества команд) с четко прописанным набором целевых показателей, необходимых для участия в них.

«Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании Премьер-лиги. Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ», – сказал Измайлов.