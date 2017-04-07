Будогосский: «Для чемпионата России необходимо подготовить систему определения взятия ворот»

Глава Департамента судейства Андрей Будогосский выступил в поддержку введения системы определения взятия ворот в российском футболе.

Отметим, что данные технологии используются на матчах английской Премьер-лиги.

«Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям.

Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.

Офсайды? Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот – проблема именно камеры», — считает специалист.

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