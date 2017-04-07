Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Для чемпионата России необходимо подготовить систему определения взятия ворот»

    Глава Департамента судейства Андрей Будогосский выступил в поддержку введения системы определения взятия ворот в российском футболе.

    Отметим, что данные технологии используются на матчах английской Премьер-лиги.

    «Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям.

    Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.

    Офсайды? Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот – проблема именно камеры», — считает специалист.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 8 апреля 2017, 05:05

      Зачем же хлеб отнимать у судей?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2017, 00:08

      Давно пора,видеоповторы тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 8 апреля 2017, 00:03

      Было бы неплохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 апреля 2017, 23:28

      Долой консервативных старперов из судейства! Дорогу прогрессу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 апреля 2017, 22:58

      В чем логика? Видео повторы это долго, а смотреть повтор, "системы определения гола" это не долго значит? Или поставить миллионную технику, что бы воспользоваться ей 3-5 раз за сезон! Я не понимаю, то ли они тупые, то ли нас за таких держут, во второе верится больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 апреля 2017, 22:54

      Давно бы ввели , а то все разговоры...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11