Червиченко: «Желаю «Спартаку» чемпионства, но в Лиге чемпионов не будет судей, постоянно свистящих в одну сторону»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу судейства в матчах московского клуба.

«Я, конечно, желаю красно-белым чемпионства, но не стоит забывать, что они лидируют во многом за счет неимоверного фарта, сумасшедших голов Глушакова... Ну выйдет «Спартак» в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей, которые постоянно свистят в одну сторону. И никто не будет прощать «Спартак», как это сделал игрок «Оренбурга», вышедший на ворота спартаковцев при счете 2:2», — считает предприниматель.

После матча 21-го тура «Спартак» — «Оренбург» (3:2) Червиченко раскритиковал работу арбитра.

Команда Массимо Карреры на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»