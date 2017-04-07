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    Червиченко: «Желаю «Спартаку» чемпионства, но в Лиге чемпионов не будет судей, постоянно свистящих в одну сторону»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу судейства в матчах московского клуба.

    «Я, конечно, желаю красно-белым чемпионства, но не стоит забывать, что они лидируют во многом за счет неимоверного фарта, сумасшедших голов Глушакова... Ну выйдет «Спартак» в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей, которые постоянно свистят в одну сторону. И никто не будет прощать «Спартак», как это сделал игрок «Оренбурга», вышедший на ворота спартаковцев при счете 2:2», — считает предприниматель.

    После матча 21-го тура «Спартак» — «Оренбург» (3:2) Червиченко раскритиковал работу арбитра.

    Команда Массимо Карреры на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2017 21:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11234

      alp 8 апреля 2017, 14:49

      прекрасный заголовок

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      Рейтинг: +47

      Srres 8 апреля 2017, 11:22

      Червяк уже з.еб, обиженный, как не читаешь все херово и херово у нас!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 апреля 2017, 08:21

      Да что за разговоры такие по поводу судей! Все уже забыли когда свистели против Спартака, было это и с тем-же зенитом, и цска! Не говоря о том,что команда еще не пробила не одного пеналя! Надо быть объективным, разве мало судьи помогали зениту, или забыли поговорку" гинер все купил" Пидор этот червяк, в свое время развалил команду, а теперь болтает по чем зря!

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      Рейтинг: +54583

      MaxRnD 8 апреля 2017, 04:47

      В лиге чемпионов во избежание позора придётся время матча не мытьём, так катаньем сокращать. Уцепиться дяденьке судье за штанину и со слезами на глазах выклянчивать уменьшение игрового времени на 6, а лучше на 15 минут да бы чего не вышло !!
      PS В ЛЧ эта банда цирковых клоунов во главе с Мутком и Федуном уже не порулят как во внутреннем чемпе

      7
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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 апреля 2017, 01:57

      Или Селюк раскуривал Червяка :D

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 апреля 2017, 01:55

      Червяк,ты с Селюком курил?

      1
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      Рейтинг: +74

      краббб 8 апреля 2017, 01:52

      ну червяк даёт))) походу его не трахнули до оргазма вот и пистит как баба не удовлетворенная)Спартак тот клуб который давал тебе сосать молочко, бабла вытащил, а результата ноль.хоть бы поблагодарил за то что тебе этот клуб дал за щеку,вот скотина не благодарная

      0
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 8 апреля 2017, 00:57

      Да, в Европе не будет судей свистящих в одну сторону и поэтому у Спартака будет огромная возможность показать высокий профессиональный уровень и достичь положительных результатов.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 апреля 2017, 00:31

      бла-бла-бла)

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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дядя Андрюша вылез вставить свои пять копеек.Сначала полностью развалил клуб, а теперь ещё своё хлебало раскрывает в надежде, что его дядя Миллер с дядей Гинером, по холке погладят.

      -5
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Мары 7 апреля 2017, 23:50

      Ты простой московский пидор,вот и минусишь всех кто правду уважает.А Червяк имолодец,всегда правду глаголит.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Архипелаг Гуляк 7 апреля 2017, 23:52

      Начнём с того, что ты меня минусанул, я те и ответил.Насчёт пидора, так я с ним сейчас общаюсь.Ещё вопросы будут ?

      -2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Архипелаг Гуляк 8 апреля 2017, 07:53

      Ты видно петушок червяка. Чмо отстойное

      -1
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