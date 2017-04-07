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  • Червиченко: «Желаю «Спартаку» чемпионства, но в Лиге чемпионов не будет судей, постоянно свистящих в одну сторону»

Червиченко: «Желаю «Спартаку» чемпионства, но в Лиге чемпионов не будет судей, постоянно свистящих в одну сторону»

7 апреля 2017, 21:48
24

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу судейства в матчах московского клуба.

«Я, конечно, желаю красно-белым чемпионства, но не стоит забывать, что они лидируют во многом за счет неимоверного фарта, сумасшедших голов Глушакова... Ну выйдет «Спартак» в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей, которые постоянно свистят в одну сторону. И никто не будет прощать «Спартак», как это сделал игрок «Оренбурга», вышедший на ворота спартаковцев при счете 2:2», — считает предприниматель.

После матча 21-го тура «Спартак» — «Оренбург» (3:2) Червиченко раскритиковал работу арбитра.

Команда Массимо Карреры на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (24)
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Диктор
1491591182
Вот и хорошо,значит не будет таких игр как была с Зенитом.Я только рад этому.
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kvm
1491592208
запахло червём..
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Krics
1491592359
И это говорит бывший владелец клуба, всем понятно, кто "убивал Спартак."
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Psih86
1491594624
Правильно говорит,последнее место в группе,0 очков,2 забитых мяча и 16 пропущиных.
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Архипелаг Гуляк
1491596637
А я думал, это только мне кажЫцца,что судьи за Пищевик судят,а оно вона как,все это знают.
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Архипелаг Гуляк
1491597310
Паэтаму в Европи все каму ни лень и дрючят Пищевика,то злобные Кипрские почтальоны,то свирепые Норвежские сантехники,то безработные клерки из Люксембурга.
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ivanthebest
1491597363
Вот честно, даже ничего не буду говорить об этом человеке... И так всем всё ясно. По-хорошему, мне его даже жалко, ведь в жизни у него ничего походу нет хорошего, раз для него единственный смысл жизни как-то насолить Спартаку... Не воспитать ребёнка, попутешествовать там, жену красивую найти, а именно насолить Спартаку. В общем с ним всё ясно. Внимания никакого он не стоит...
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Мары
1491597876
Дядя Андрюша вылез вставить свои пять копеек.Сначала полностью развалил клуб, а теперь ещё своё хлебало раскрывает в надежде, что его дядя Миллер с дядей Гинером, по холке погладят.
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VVM1964
1491599628
НУ ПИПЕЦ КОНЕЧНО , ЕЩЕ РАЗ ЗАДАЮСЬ ВОПРОСОМ - КАК СУЩЕСТВО НЕНАВИДЯЩЕЕ " СПАРТАК " МОГЛО БЫТЬ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕМ , ПРОСТО НОНСЕНС .
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MaxRnD
1491616041
В лиге чемпионов во избежание позора придётся время матча не мытьём, так катаньем сокращать. Уцепиться дяденьке судье за штанину и со слезами на глазах выклянчивать уменьшение игрового времени на 6, а лучше на 15 минут да бы чего не вышло !! PS В ЛЧ эта банда цирковых клоунов во главе с Мутком и Федуном уже не порулят как во внутреннем чемпе
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