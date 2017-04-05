«Лестер» отпраздновал три года со дня выхода в Премьер-лигу

В матче 32-го тура Чемпионшипа сезона-2013/14 «Лестер Сити» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0. Победа позволила команде Найджела Пирсона оформить выход в английскую Премьер-лигу.

Два сезона спустя «лисы» под руководством Кладуио Раньери выиграли турнир. Итальянец был уволен 23-го февраля за неудовлетворительные результаты команды, которая на тот момент находилась в зоне вылета.

После 30-ти туров чемпионата Англии «Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице.