«Лестер» отпраздновал три года со дня выхода в Премьер-лигу

В матче 32-го тура Чемпионшипа сезона-2013/14 «Лестер Сити» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0. Победа позволила команде Найджела Пирсона оформить выход в английскую Премьер-лигу.
Два сезона спустя «лисы» под руководством Кладуио Раньери выиграли турнир. Итальянец был уволен 23-го февраля за неудовлетворительные результаты команды, которая на тот момент находилась в зоне вылета.
После 30-ти туров чемпионата Англии «Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице.
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— Leicester City (@LCFC) 5 апреля 2017 г.